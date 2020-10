ISBN : 979-103070363-4

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Neil Gaiman

Traduction : Marcel Patrick

Illustration : Riddell Chris

979-103070363-4Roman connexeNeil GaimanMarcel PatrickRiddell Chris A venir

Critique

Par Gillossen, le 29/10/2020

L’Art compte de Neil Gaiman n’est pas à proprement parler un ouvrage de conseils d’écriture, et encore moins spécialisé en imaginaire. Mais il s’adresse à toutes celles et ceux qui se sont un jour posé la question de se consacrer non pas à l’écriture seule, mais à n’importe quelle forme d’art.

Après des considérations quant au poids des idées et de la liberté d’expression - on aperçoit même Charlie Hebdo au détour de l’une des illustrations de Chris Riddell - le reste de l’ouvrage s’attarde avant tout sur des considérations frappées sous le coin du bon sens mais qui méritent tout de même qu’on les rappelle, et plutôt deux fois qu’une. Ne pas avoir peur de l’échec, considérer son objectif à atteindre comme un sommet de montagne dont il faut s’approcher, quitte à faire quelques détours, comment l’art peut nous soutenir dans les bons et les mauvais moments, comment on peut parfois oublier ses objectifs en se laissant rattraper voire dépasser par le quotidien…

Une grande partie de ces bribes de témoignage recueillies au fil des ans semble évident, avec ou sans l’apport des dessins de Chris Riddell, mais quoi qu’il en soit, il représente un vibrant hommage de l’auteur à la création, au pouvoir de celle-ci. Et quand on lit, non sans frissonner, qu’il est peut-être temps de s’inquiéter ou de réviser ses priorités lorsque l’on finit par passer plus de temps à écrire des mails qu’à écrire tout court, ou dans le cas présent rédiger des chroniques, croyez-moi, il y a vraiment de quoi nous faire réfléchir…

Et donc un double merci à Neil Gaiman pour ce rappel salutaire !