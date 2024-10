Les lauréats du prix Elbakin.net 2024

Par Izareyael, le mercredi 2 octobre 2024 à 10:00:40

Après vous avoir dévoilé la liste des nominations début septembre, il est temps d’annoncer les titres désignés comme les meilleurs romans de fantasy de cette édition ! Quatre titres en tout sont récompensés, répartis dans deux catégories (roman francophone et roman traduit) comportant chacune un lauréat jeunesse et un lauréat adulte. Attribué par l’association Elbakin.net, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy 2024 est décerné à des livres parus en France entre juin 2023 et mai 2024. Vous pouvez consulter sur le site de l’association tous les nommés et lauréats des éditions précédentes.

Toutes nos félicitations aux auteurs et autrices des titres récompensés ainsi qu’aux maisons d’édition qui les ont publiés et les font découvrir au public, aux traducteurs et traductrices qui permettent de lire la littérature d’ailleurs en français !

Les livres n’existent pas dans le vide et ont besoin de tout ce monde pour exister. En décernant ces prix, les jurés d’Elbakin.net souhaitent offrir plus de visibilité à des textes de fantasy qu’ils considèrent d’une grande qualité, avec des objectifs multiples : encourager des écrivains débutants comme confirmés à poursuivre leurs travaux, inviter des lecteurs et lectrices à élargir leur palette et s’aventurer sur des sentiers parfois inconnus et ainsi convaincre les maisons de publier des titres qui sortent des clones commerciaux.

Discuter du prix Elbakin.net 2024 sur le forum

Les lauréats

Dans la catégorie francophone, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone adulte est attribué à Méduse de Martine Desjardins aux éditions L’Atalante. Martine Desjardins nous livre avec ce court roman un véritable uppercut. Reprenant la figure de Méduse dans un contexte moderne, elle campe une héroïne rejetée par sa famille et placée dans un étrange institut à cause de ses différences, ses yeux en l’occurrence. En dehors de se délecter du chapelet de synonymes utilisé pour décrire ses Difformités, ce roman s’avère surtout un conte cruel, volontiers sarcastique, et une critique du masque de l’apparence dans nos sociétés actuelles. À ce titre, Martine Desjardins parvient à poser intelligemment la question de la nature de la véritable monstruosité, être différent ou devoir rentrer dans le cadre et ne pas s’en écarter sous peine d’être mis à l’écart. Alors, ouvrez grands vos yeux, enlevez vos œillères et lancez-vous dans ce roman coup de poing.

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone jeunesse est décerné à Plein-Ciel de Siècle Vaëlban, aux éditions Castelmore Big Bang . À Plein-Ciel, c'est l'Opéra qui dirige, et la qualité de ses spectacles dicte la pluie et le beau temps. C'est un honneur pour les artisans d'y être appelés et de mettre leurs talents au service des représentations. Pourtant, Ivoire se serait bien passé de cette mise en valeur. Car au-delà des dorures et des fastes de la scène se révèle un univers rempli de sombres secrets et aux intrigues raffinées et cruelles. Le jury a adoré l'univers foisonnant proposé par Siècle Vaëlban, peuplé de personnages hauts en couleur. Les artistes et leur caractère fantasque y sont parfaitement représentés. L’originalité du système de magie a aussi charmé le jury. De la capacité de dompter les rubans à celle de moduler ses ongles à souhait, en passant par la maîtrise des diamants ou de la peau, les capacités des habitants de Plein-Ciel sur les corps ou les objets sont inégalées. Le début du roman donne énormément d'informations sur l'univers, les personnages, les castes de la sociétés, rendant l'entrée dans l'univers assez complexe. Pourtant, la plume acérée et en même temps poétique de l'autrice accroche et donne envie de poursuivre. Une fois les repères pris, l'univers de Plein-Ciel se dévoile dans toute sa richesse, emmenant le lecteur dans le rythme effréné des représentations.

Dans la catégorie traduite, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy traduit adulte est remis à La Maison aux pattes de poulet , de GennaRose Nethercott, aux éditions Albin Michel Imaginaire (traduction d’Anne-Sylvie Homassel). La Maison aux pattes de poulet fusionne avec audace folklore et modernité en s’inspirant du personnage de Baba Yaga. GennaRose Nethercott parvient à créer un récit qui dépasse les simples codes du conte traditionnel pour explorer des thèmes universels tels que la perte, la mémoire et la réinvention de soi, le tout servi par une écriture immersive et un savant mélange d’action et d’introspection. Mélange unique de traditions anciennes et de réflexions actuelles sur la condition humaine, La Maison aux pattes de poulet a une portée universelle et intemporelle et saura séduire les lecteurs de tous horizons.

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy traduit jeunesse est attribué à La Plus Grande de Davide Morosinotto aux éditions de L’École des loisirs Médium (traduction de Marc Lesage). Davide Morosinotto s’inspire de la figure historique d’une fameuse pirate chinoise de la fin du XVIIIe siècle pour retracer la vie de Shi Yu, de son enfance exploitée dans une auberge de Canton à sa domination des mers de Chine, plus puissante que l’empereur même. Le jury a été frappé par la force de cette héroïne indomptable, jamais à terre, qui d’épisode en épisode apprend de ses échecs comme de ses réussites pour assouvir sa vengeance contre l’univers. Entourée d’une galerie de personnages complexes et humains, elle ne laisse rien la retenir dans son irrésistible ascension. C’est avec un plaisir féroce que l’on lit ce récit servi par le style franc et dynamique de l’auteur qui montre sa maîtrise de la construction narrative et du suspense, sans oublier un parfum d’aventure qui nous entraîne, impérieux, dans le sillage des navires de Shi Yu.

Pages de l'article