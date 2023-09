Titre VO : Yumi and the Nightmare Painter

ISBN : 978-225393727-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brandon Sanderson

Traduction : Mélanie Fazi

Sur une planète baignée de lumière et écrasée par la chaleur, Yumi est une yoki-hijo, une prêtresse qui invoque les esprits pour venir en aide à son peuple.

Dans une cité froide entourée de ténèbres perpétuelles, Peintre repousse chaque jour les manifestations physiques des cauchemars des habitants grâce à ses pinceaux.

Tout les oppose, ils ignorent même jusqu’à l’existence du monde de l’autre. Pourtant, leurs destins vont littéralement s’entremêler le jour où ils commencent à échanger leur place à chaque réveil. Parviendront-ils à mettre leurs différences de côté et à travailler ensemble afin de sauver leurs peuples d’un désastre imminent ?

Critique

Par Aléthia, le 30/08/2023

Yumi et le peintre de cauchemars est le troisième roman issu des « projets secrets » de Brandon Sanderson. Comme Tress de la Mer Emeraude et Manuel de Survie du Sorcier Frugal dans l’Angleterre médiévale, il s’agit d’un one-shot qui fait néanmoins partie du Cosmere.

Point positif, cela fait un point d’entrée accessible dans l’univers foisonnant créé par Brandon Sanderson. Point négatif, les références à l’univers étendu – même si elles demeurent circonscrites aux espaces liminaires de l’intrigue – peuvent dérouter, tout comme le narrateur dont nous reparlerons.

L’intrigue de Yumi et le peintre de cauchemars n’est pas sans rappeler Your Name de Makoto Shinkai (Brandon Sanderson l’évoque dans la postface) : deux jeunes gens se retrouvent sans bien comprendre pourquoi dans le corps de l’autre. Le montre de Peintre évoque un Japon cyberpunk, teinté de magenta et de cyan, tandis que celui de Yumi rappelle une culture coréenne plus traditionnelle où les esprits remplacent les machines et le progrès technique.

L’histoire de Peintre et de Yumi nous est transmise par l’intermédiaire d’un narrateur omniscient bien connu des lecteurs de Brandon Sanderson, Hoit. C’est un narrateur fort peu discret qui commente voire interrompt l’intrigue. Cela peut s’avérer clivant, soulevant l’adhésion et l’affection du lecteur ou entravant la suspension du réel, mais Hoit est un personnage haut en couleurs dont la maturité contrebalance les réactions parfois par trop adolescentes des personnages principaux âgés de dix-neuf ans. Pour autant, Yumi et Peintre sont des personnages attachants, humains, avec leurs qualités, leurs défauts et leur vulnérabilité. Ils sont l’un des atouts de ce roman, comme les personnages principaux qui les accompagnent (avec une mention particulière pour Symbole).

Yumi et le peintre de cauchemars a été présenté par Brandon Sanderson comme un cadeau fait à son épouse, la romance qu’elle désirait lire. C’est peut-être pour cette raison que l’intrigue s’avère moins foisonnante et plus prévisible que d’autres récits de l’auteur. La romance en elle-même n’a rien de surprenant et si le lien entre les cauchemars et les esprits est intéressant, l’intrigue elle-même peut sembler poussive et répétitive (même si cet aspect est justifié). Qui plus est, certains fils de l’intrigue restent à dénouer.

Pour conclure, Yumi et le peintre de cauchemars permettra aux lecteurs de découvrir une nouvelle facette du talent de Brandon Sanderson. C’est un récit agréable à suivre, dans un univers visuellement riche. Pour autant, il manque quelque chose pour que cet ouvrage sorte vraiment du lot.

