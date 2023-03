Titre VO : The Tyrant

ISBN : 979-103070541-6

Catégorie : Aucune

Traduction : Mélanie Fazi

Auteur/Autrice : Cisco, Michael

979-103070541-6AucuneMélanie FaziCisco, Michael Ella, jeune fille handicapée assistante du célèbre Dr. Belhoria, a le pouvoir de manipuler les ectoplasmes.

Ensemble, ils font l’étude d’un jeune homme épileptique qui semble capable de franchir le voile de la mortalité.

Critique

Par Gillossen, le 24/03/2023

C’est peu dire que Le Tyran est un roman… singulier ; vraiment.

On pourra ainsi le considérer comme rebutant ou envoûtant, parfois pour les mêmes raisons.

Son atmosphère sombre, ses envolées sur des pages et des pages peuplées de visions fantasmagoriques… Tout cela et bien plus encore, comme le caractère relativement aride de l’ensemble. Il faut bien l’avouer, les cent premières pages du roman ont d’ailleurs été très difficiles à pénétrer, pour ma part.

Au bout d’un certain nombre de chapitres, on finit frappé par la richesse et la complexité de ces visions mises bout à bout, au pouvoir d’évocation souvent impressionnant, même si l’on est tout aussi perdu que la jeune Ella pendant longtemps. Les intentions des protagonistes, pourtant peu nombreux, sont rarement abordées dans le détail, laissant beaucoup de place à l’interprétation de chacun. Là encore, tout le monde n’appréciera pas cette liberté au même degré. C’est une chose de se vouloir riche, de chercher à emporter les lecteurs dans un monde ô combien déroutant (on penche clairement vers le Weird), grâce à une prose en effet fort poétique bien que frisant une certaine affectation, qui ne facilite pas toujours la clarté. Une fois de plus, on a souvent l’impression d’un certain empilement de scènes au détriment d’une progression naturelle de l’intrigue, et que cette dernière soit linéaire ou non n’est pas la question.

On ne perçoit pour autant nulle prétention de la part de l’auteur, nulle recherche d’étalage de ses forces. Il n’en demeure pas moins que l’ambition seule, sans réelle boussole, pourra gêner le plaisir de lecture de certains. On saluera au passage la traduction de Mélanie Fazi, qui a dû avoir fort à faire même si c’est le genre de texte stimulant qui font que l’on aime tant notre travail.

Au bout du compte, difficile de savoir sur quel pied danser avec Le Tyran. D’un chapitre à l’autre, on peut se retrouver à lever les yeux au ciel ou au contraire à relire trois fois une phrase particulièrement marquante. On dit qu’en général, il vaut mieux ne pas laisser indifférent plutôt que de susciter un semblant d’intérêt tout juste poli. Certes, Le Tyran y parvient haut la main. Mais, même lorsque le roman se dépouille de ses “artifices” pour tenter de nous rapprocher au plus près du cœur de ses personnages, on reste un peu sur la réserve.

Discuter de Le Tyran sur le forum.