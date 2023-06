Titre VO : The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England

ISBN : 978-225393725-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brandon Sanderson

Traduction : Sébastien Guillot (

Qui est-il, d’où vient-il et pourquoi a-t-il atterri ici ? Mystère. Traqué par un groupe aussi étrange que puissant, il doit, s’il veut survivre, retrouver la mémoire. C’est son seul espoir. Même s’il faut pour cela s’allier à quelques autochtones, et adopter leurs croyances et leurs superstitions. Il existe bien un guide, intitulé Manuel de Survie du Sorcier Frugal dans l’Angleterre médiévale, qui pourrait l’aider, sauf que son unique exemplaire a explosé pendant le transfert. Et si les fragments qu’il a réussi à sauver sont autant d’indices, aura-t-il même le temps de les exploiter ?

Critique

Par Erkekjetter, le 07/06/2023

Un homme qui se réveille amnésique dans un environnement qui ne lui évoque rien, quelques pages éparses d’un guide répandues autour de lui, et c’est parti pour l’aventure : on pourrait résumer à cette seule phrase le pitch du roman. La formule vous paraît un peu légère ? Peut-être avez-vous raison…

Avec ce roman one-shot, Sanderson joue dans le registre de l’humour, un exercice particulièrement difficile et dont le succès dépend en grande partie du lecteur. Au programme ici, du comique de situation, qui repose sur le décalage entre le héros et l’univers dans lequel il se trouve catapulté armé de ses seuls vêtements. Dans l’ensemble, Sanderson n’invente rien, ne propose rien de bien nouveau. Ce n’est pas que ce soit foncièrement bidesque, c’est simplement trop éculé, trop peu surprenant.

La proposition n’est ni particulièrement subtile ni savamment dosée : on reste du vu et revu. Ça peut parfois prêter à sourire, sans plus, et comme l’histoire elle-même n’a rien d’innovant… Et quand je dis rien, c’est très littéralement rien : tout y est prévisible. Rien ne vient jamais surprendre le lecteur, à aucun moment du récit. Ce ne serait pas nécessairement un mal si d’autres éléments se distinguaient : une narration aux petits oignons, des personnages follement attachants, un sous-texte riche, que sais-je encore. Ce n’est malheureusement pas le cas.

Le démarrage est long : 150 pages pour introduire une situation et poser les bases, c’est… trop. Le rythme s’améliore tout de même un peu par la suite, quand « l’action » démarre enfin. Pour reprendre les mots de Guigz à propos du précédent « projet secret », celui-ci est également trop long pour son propre bien : le livre compte 500 pages, et l’on pourrait se passer au moins d’une partie des extraits du Guide du Sorcier frugal.

Une fois l’ouvrage refermé, il persiste l’impression tenace que Sanderson l’a écrit pour son propre plaisir et qu’il s’est emballé tout seul. C’est d’ailleurs ce qu’il explique dans la postface : l’histoire a été écrite pour lui-même et son épouse. Est-ce que ça méritait vraiment de faire l’objet d’une publication classique par la suite ? On peut se poser la question.

Si vous cherchez quelque chose d’original ou qui sorte du lot, mieux vaut donc passer votre chemin.

Toutefois, si vous êtes en quête d’une lecture peu exigeante, qui ne demande pas d’implication particulière, vous pouvez vous laisser tenter. Un ado pourrait sans doute y trouver son compte également, si son parcours de lecteur n’est pas encore très fourni. Tempérons tout de même : Sanderson ne livre pas ici son meilleur titre, c’est une évidence, mais ce n’est pas non plus honteux, juste très oubliable. Une lecture dispensable, donc, à moins d’être très bon public ou particulièrement féru de ce type de formule.

