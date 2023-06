Un Souvenir de lumière

Titre VO : A Memory of Light

Tome 14 du cycle : La Roue du Temps

ISBN : 979-102811246-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brandon Sanderson

Auteur/Autrice : Robert Jordan

Traduction : Mallé Jean Claude

979-102811246-2AucuneBrandon SandersonRobert JordanMallé Jean Claude Au champ de Merrilor, les dirigeants de toutes les nations sont réunis pour soutenir Rand al’Thor ou, au contraire, l’empêcher de briser les sceaux de la prison du Ténébreux.

La Chaire d’Amyrlin, Egwene, pense que c’est pure folie. D’autres y voient le dernier espoir de l’humanité.

En Andor, les Trollocs ont conquis Caemlyn. Dans le rêve des loups, Perrin affronte Tueur. À Ebou Dar, Mat va rendre visite à Tuon, son épouse seanchanienne devenue l’Impératrice Fortuona.

Alors que tourne la Roue du Temps, la fin d’un Âge approche et l’Ultime Bataille décidera de l’avenir du monde.



Le dernier tome coécrit par Brandon Sanderson et inédit en France de La Roue du Temps, la saga adaptée à l’écran.

Critique

Par Akallabeth, le 01/06/2023

Quand on entame le dernier tome d’une fresque aussi vaste que La Roue du Temps, on le fait avec un mélange de crainte et d’excitation. Quand on tourne la dernière page, c’est ensuite la nostalgie qui nous saisit directement. Une saga qui nous a accompagné pour certains sur plus d’une décennie vient de s’achever. Ce final a-t-il été à la hauteur du chef d’œuvre de Robert Jordan ?

En un mot, Oui !

Mais entrons un peu dans le détail.

Tout d’abord, le coté épique de l’œuvre obtient ici un final en apothéose. Un chapitre de 200 pages décrivant la dernière bataille ou Mat pourra faire pleinement briller ses talents de stratège, une confrontation en face à face entre le Ténébreux lui-même et le Dragon Réincarné qui vient enfin réaliser toutes les prophéties, et un duel très « sandersonien » dans le monde des rêves qui remplit parfaitement les fantasmes de magie de l’auteur. C’est dans cette dernière trame que l’on retrouve Brandon Sanderson au sommet de son art, avec des duels extrêmement cinématographiques et une magie qui, loin des limites (s’il y en a) du pouvoir unique enfin totalement exploitée.

Autre point positif, des Réprouvés comme on s’attend qu’ils soient : puissants, retors, calculateurs. Ils semblent enfin être une véritable menace pour nos personnages préférés. Si le devant de la scène est occupé par Demandred, la palme appartient sûrement à Graendal qui montre enfin l’étendue de ses capacités.

Néanmoins tout n’est pas parfait : le final lui-même se révèle assez abrupt et laisse un bon nombre de questions en suspens. De même, le traitement de certains personnages semble un peu léger et on peine parfois à croire aux réactions de certains personnages. L’influence des Ta’Veren sûrement…

Pour conclure la critique de cette conclusion, nous avons droit ici un final digne de l’ampleur de la saga ! Et c’est déjà un bel exploit.

Discuter de Un Souvenir de lumière sur le forum.