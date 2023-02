Les Tours de Minuit

Titre VO : Towers of Midnight

Tome 13 du cycle : La Roue du Temps

ISBN : 979-102812026-9

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brandon Sanderson

Auteur/Autrice : Robert Jordan

Traduction : Mallé Jean Claude

Alors que des hordes de Trollocs déferlent de la Flétrissure, les premières secousses de l'Ultime Bataille ébranlent une partie du monde. Les sceaux de la prison du Ténébreux faiblissant de plus en plus, la Trame elle-même menace de se détisser.

Hanté par les fantômes de son passé, Perrin est dans une impasse. Pour en sortir, il devra dominer le loup qui est en lui. Sinon, il se perdra à jamais dans la folie qui a déjà détruit plus d’un homme aux yeux jaunes.

Avec ses alliés, Mat se prépare au défi le plus risqué de sa vie. Car la tour de Ghenjei l’attend avec ses secrets, ses dangers… et ses surprises.

Le dénouement approche. Il est temps de jeter les dés.

Critique

Par Akallabeth, le 03/02/2023

La Tarmon Gai’don est là.

Il ne s’agit plus de l’hypothèse d’un avenir proche, tout un chacun en subit les conséquences. La nourriture pourrit en quelques heures, les arbres meurent alors qu’ils étaient en parfaite santé la veille, et des nuages sombres semblent ne jamais plus quitter le ciel. Mais un rayon de soleil suit un homme qui descend de la montagne et tout fleurit dans ses pas. Le dragon Réincarné est enfin en pleine possession de ses moyens et comprend son rôle plus que jamais auparavant. Et force est de reconnaître que ces moyens sont… attendez… Légendaires !

Brandon Sanderson nous rappelle dans ce pénultième tome à quel point il maîtrise les scènes spectaculaires et la dimension épique du récit. Il est donc parfaitement à sa place et confirme tout le bien qu’on avait pu penser de sa reprise de la saga à la lecture de La Tempête Imminente. Rand est le point focal du récit et les destins convergent ensemble vers une réunion des nations, mais on a enfin une acceptation des différents protagonistes de leur place dans l’univers.

On pense particulièrement à Perrin qui a sa première heure de gloire depuis bien des tomes, mais aussi a Mat qui s’engage dans un jeu qu’on ne peut pas gagner. Enfin, la gente féminine se révèle bien présente elle aussi. Egwene laisse un peu les intrigues pour débusquer le vers qui menace sa tour. Quand à Elayne ou Aviendha, elle sont préoccupées non seulement par la bataille finale, mais par le devenir de leur peuple après celle-ci. Sanderson nous offre pour cette dernière un des plus poignants passages de la série. Enfin la Grue Dorée vole toujours vers la Tarmon Gai’don !

Bref, un tome équilibré ou aucune trame n’est délaissée et ou l’action est au centre du récit. Pas le temps de s’ennuyer, la bataille finale approche et ça se ressent. Impossible d’ailleurs de ne pas enchaîner directement sur le tome suivant. Un carton plein pour Brandon Sanderson qui a su reprendre le récit de Jordan sans le dénaturer mais dont la plume dynamique est parfaitement adaptée à cette conclusion épique s’il en est !

