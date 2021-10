La Tempête Imminente

Titre VO : The Gathering Storm

Tome 22 du cycle : La Roue du Temps

ISBN : 978-076530230-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brandon Sanderson

Auteur/Autrice : Robert Jordan

Traduction : Mallé, Jean-Claude

978-076530230-4AucuneBrandon SandersonRobert JordanMallé, Jean-Claude La Roue du Temps tourne et les Âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes.

Avant l’Ultime Bataille, Rand lutte encore pour unifier des royaumes séparés par d’anciennes querelles, tout en s’efforçant de négocier une trêve avec les Seanchaniens. Autour de lui, ses plus fidèles alliés s’inquiètent. S’il continue à s’endurcir, vidé de toute émotion, aura-t-il la force d’âme requise, au mont Shayol Ghul, pour livrer son duel à mort contre le Ténébreux ?

À la Tour Blanche, prisonnière et à la merci des cruels caprices d’Elaida, Egwene s’acharne à miner le pouvoir de sa rivale. En aura-t-elle le temps, alors que l’attaque des Seanchaniens se profile ?

Si les Aes Sedai reculent, une défaite signerait la fin de leur fief millénaire… et sans doute de tous les espoirs du monde.

Critique

Par Gillossen, le 24/02/2010