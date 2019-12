Titre VO: Fables (Ce Cycle est En Cours)

1001 Nuits de neige Fables : 1001 Nuits de neige se déroule juste après la fondation de Fableville, bien avant les premiers épisodes de la série Fables . Envoyée en Arabie comme ambassadrice de la communauté des Fables en exil, Blanche Neige est retenue en otage par le sultan, qui veut l’épouser (puis la tuer). Mais à l’instar de Shéhérazade, Blanche retarde le moment de ses noces et de son exécution en racontant chaque soir au sultan une fabuleuse histoire qui le tient en haleine.

Sur fond d’horribles tragédies, de ruses cocasses et de sombres complots, Fables : 1001 Nuits de neige révèle les secrets des principaux personnages de fables à travers une série de contes fascinants et superbement illustrés. L’auteur Bill Willingham s’est en effet entouré d’une impressionnante palette d’artistes, des grands talents du comic aux jeunes peintres très prometteurs de la nouvelle vague.

Fables : 1001 Nuits de neige est le point de départ idéal pour se familiariser avec une série acclamée par la critique, mais aussi un chapitre essentiel du mythe de Fables, l’univers fantastique né de l’imagination débridée de Willingham. Lire la critique

Cendrillon : bons baisers de Fableville Lorsque de mystérieux artefacts magiques transitent des Royaumes jusqu’au monde des Communs, il revient à Cendrillon, meilleur agent secret en service, d’entrer en action. De Manhattan à Dubaï, la belle infiltre le milieu de Fables exilés et découvre l’implication d’un certain Aladdin. Lire la critique

Légendes en exil Imaginez… Imaginez que des cochons qui parlent vous croisent dans la rue. Imaginez que la Belle et la Bête discutent de contrats de mariage auprès de l’adjointe au maire. Imaginez que le Grand Méchant Loup se soit installé comme détective, ayant désormais pignon sur rue. Voici le monde des Fables , tel que nous le connaissons depuis que le Dernier Château est tombé devant les armées conquérantes de l’Adversaire. Un monde où les héros des contes de notre enfance se sont réfugiés, dans un voisinage calme mais tendu, entre les murs de Fableville. Ils vivent heureux… Jusqu’à la mort de Rose Rouge. La sœur de cette dernière, Blanche Neige, ne trouve la force de surmonter son chagrin que pour confier à Bigby, le loup détective, la charge d’élucider cet assassinat

Et à Fableville, les suspects sont nombreux : est-ce Barbe-Bleue, avec qui Rose Rouge s’est publiquement affichée depuis quelques temps ? Est-ce le Prince Charmant, l’impécunieux gigolo ? Est-ce encore le Roi Cole, prêt à tout pour maintenir l’ordre dans Fableville ? Ou bien l’innocent et moqueur Gobe-Mouche ? Décidément, la vie n’est pas un conte de fées… Lire la critique

La Ferme des Animaux Condamnée à effectuer des travaux d’intérêt collectif, Rose Rouge est emmenée par sa sœur Blanche Neige à la Ferme, où vivent tous les Fables dont l’apparence n’est pas humaine : les dragons, les géants, les cochons qui parlent… Mais les deux sœurs se retrouvent bientôt au milieu de la révolution, alors qu’une partie des habitants de la Ferme se soulève contre l’autorité de Fableville City. Lire la critique

Romance Dans l’univers des FABLES, les histoires finissent rarement bien. Exilés de leur pays des merveilles, les Fables ont été contraints de se fondre dans la banale réalité du monde des Communs.

Mais l’amour n’en frappe pas moins à leur porte, avec son lot de souffrances, de trahisons et de crises de jalousie. Cupidon va même décocher ses flèches à deux des Fables les plus réfractaires aux élans de la passion. Vont-ils vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants… ou mourir prématurément ? Lire la critique

Le Dernier Bastion Raconté par Boy Blue, Le Dernier Bastion décrit les conditions dans lesquelles le Prince Charmant, Barbe-Bleue et les autres Fables ont quitté leurs royaumes, ravagés par la guerre. Dans le feu d’un dernier combat sanglant surgit une jeune fille tout de rouge vêtue qui va briser à jamais le cœur de Boy Blue… Pendant ce temps, la communauté de Fableville tremble. La présence de gobelins à la solde de l’Adversaire autour du passage entre le monde des Fables et le nôtre n’augure rien de bon. Et qui sont ces hommes en noir qui ressemblent étrangement à Pinocchio et harcèlent Jack ? Fables : le dernier bastion regroupe les épisodes 19 à 21 de la mythique série Vertigo écrite par Bill Willingham, et le prestigieux one-shot Fables : The Last Castle dessiné par le légendaire P. Craig Russell. Lire la critique

La Marche des soldats de bois Suite et fin de l’aventure commencée dans l’opus précédent : revenu miraculeusement des royaumes détruits, le Petit Chaperon Rouge est acclamé par tous comme un survivant. Mais son ennemi de toujours, Bigby Wolf (le grand méchant loup), y voit plutôt les signes d’une trahison… Pourra-t-il prouver ses soupçons avant le désastre ? Lire la critique

Cruelles Saisons Après avoir réussi à gagner la bataille de Fableville sans éveiller les soupçons des Communs, les Fables se consacrent à la réparation des dégâts, tout en interrogeant l’agent de l’Adversaire et en suivant de près l’accouchement de Blanche Neige.

Tandis que Bigby Wolf, le père des enfants à naître, rend visite à un vieil ami avec lequel il évoque une guerre ancienne et meurtrière, et que le maire de Fableville prend conscience de la dure réalité de ses fonctions, Blanche neige donne naissance dans la douleur… et la surprise… Lire la critique

Les Royaumes Dans ce septième tome, Boy Blue se lance dans une mission vengeresse après avoir découvert la véritable identité de l’Adversaire… En bonus, les aventures de Jack à Hollywood et le retour de Mowgli à Fableville. Lire la critique

Les Mille et une Nuits (et Jours) Maintenant qu’ils connaissent la véritable identité de l’Adversaire, les Fables fourbissent leurs armes pour défendre leur bastion dans le monde des Communs et cherchent à forger de nouvelles alliances avec les Royaumes jusque-là épargnés par l’ennemi. Mais l’arrivée à Fableville d’une délégation venue d’Arabie démontre à quel point la formation d’une coalition peut s’avérer délicate - surtout quand l’un des deux camps dissimule des armes de destruction magique ! En prime, les aventures de Jack à Hollywood, où notre arnaqueur invétéré cherche la fortune et la gloire dans le monde du cinéma… Lire la critique

Les Loups La communauté des Fables, installée en secret parmi nous, a été frappée de plein fouet par l’Adversaire, son ennemi de longue date.

Mais l’heure de la vengeance a sonné. Dernier bastion à résister, Fableville entend bien rester libre et en faire voir de toutes les couleurs au conquérant assoiffé de pouvoir. Cependant, le seul capable de mener à bien le plan de représailles a pris la clé des champs, et même si l’agent chargé de le retrouver réussit sa mission, il aura du mal à le convaincre de revenir.

Sauf si le retour de Bigby Wolf s’assortit d’un bonus… Lire la critique

Les Fils de l'Empire Dans ce nouvel album, c’est Pinocchio qui est au centre de la tourmente.

Son père, le terrible Adversaire, réunit son conseil de guerre en vue de représailles sur Fableville et sur l’ensemble du monde. Pour Pinocchio, l’heure du choix a sonné : son père ou ses anciens compagnons… Lire la critique

Père et Fils Bigby décide qu’il est temps de régler ses différends avec son père, le Vent du Nord. Au cours d’une partie de chasse, les louveteaux rencontrent les frères de Bigby, des créatures n’ayany plus grand-chose d’humain. En prime, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’existence du père Noël. Lire la critique

Le Bon prince Alors que la guerre totale menace entre les forces de l’Adversaire et les Fables exilés dans le monde des Communs, la suite des événements dépend désormais d’un humble concierge du nom de Gobe-Mouche. Frappé d’amnésie il y a des siècles, le Prince Ambrose (tel était son titre au bon vieux temps) vient de retrouver la mémoire. Il s’engage alors sur un chemin semé d’embûches qui va le conduire au royaume des Morts. Fables : Le Bon Prince regroupe la première partie de la saga qui scellera le sort de Fableville et des Royaumes, orchestrée par Bill Willingham au scénario et Mark Buckingham au dessin. En bonus, un récit spécial relatant l’anniversaire des louveteaux de Blanche Neige et Bigby. Lire la critique

Le Royaume Eternel La gigantesque saga du Bon Prince s’achève ici. Flycatcher, la grenouille qui était devenue prince, a appris que l’Adversaire fomentait un plan terrible. Que peut-il faire, lui qui a déjà payé un lourd tribut lors de la

première guerre contre l’empereur ? La Fable la plus innocente de l’univers créé par Bill Willingham est au coeur de cette saga, après laquelle, plus rien ne sera jamais pareil.

La Guerre des nerfs Alors que la bataille finale entre les Fables libres et l’empire est sur le point de commencer, les héros en exil ont déjà pris un avantage considérable. Après la défaite de ses Soldats de Bois, l’Adversaire va découvrir la pointe de la technologie sous la forme de balles blindées et de bombes à guidage laser. Mais le conquérant des Royaumes est un fin stratège et il réserve quelques surprises aux habitants de Fableville. Lire la critique

L' Âge des ténèbres Une nouvelle ère d’accalmie, toute relative, débute pour les Fables. Après la fin de la guerre qui les opposa aux forces de l’Empire, emmenées par l’Adversaire, chacun s’affaire à retrouver son quotidien. Aussi, après la visite guidée des recoins les plus secrets de Fabletown par Pinocchio en personne, on assiste à la formation d’un nouveau groupe politique baptisé « Société des Seconds » aux revendications bien particulières puisque ces derniers souhaitent réintégrer le royaume originel des Fables. Ni plus, ni moins. Lire la critique

La Grande alliance Après une longue période d’exil, Jack est de retour au sein de la communauté des Fables de New York. Pour le meilleur ? Pas nécessairement… À l’heure où les Fables voient leur existence remise en cause par l’apparition des Littéraires, ces principes de l’écriture personnifiés capables de vie ou de mort sur toute création de l’esprit, le retour de ce fils prodigue ne fait qu’ajouter à la peine de ses semblables (regroupe les épisodes FABLES : THE GREAT FABLES CROSSOVER). Lire la critique

Sorcières Alors que M. Dark a pris le contrôle des ruines de Fableville et que les Fables ignorent tout de ses projets et agissements, Bufkin, le singe docile, se terre dans ce qui reste du Bureau des Affaires Courantes aux côtés de la sorcière maléfique Baba Yaga et entend bien résister à l’ennemi. A l’extérieur, Gepetto veut devenir le chef des Fables prendre le commandement des sorcières, mais saura-t-il convaincre la communauté de sa loyauté soudaine ? (contient Fables #86 – #93) Lire la critique

Rose Rouge Loin du tumulte qui secoue la communauté des Fables à la Ferme, M. Dark met les dernières touches à l’immense tour qu’il érige en plein cœur de New York. Véritable vecteur de la peur, de la haine et de l’ignorance des Mortels, cette construction camouflée en hôtel particulier, lui conférera le pouvoir suffisant pour anéantir les Fables à jamais. Alors que Gepetto, l’ex-Adversaire, dispute à la communauté des sorcières le droit de mener la bataille qui s’annonce, Rose Rouge, sortie de sa léthargie, pourrait bien se montrer la digne héritière du courage du légendaire Boy Blue. Lire la critique

Super Team Passionné à l’extrême par ses comics, le jeune Pinocchio se met en tête de recruter sa propre équipe de super-héros parmi la communauté des Fables. Quand le Grand Méchant Loup rencontre Batman…

Le cross-over que vous n’auriez jamais osé imaginer. Lire la critique

L' Héritier du Vent Le redoutable et terrifiant Mister Dark est mort, éliminé par la seule entité plus glaciale que lui, tous Royaumes confondus : le Vent du Nord. Son fils Bigby, en refusant de prendre la succession de son père sur le trône, transmet cette responsabilité à l’un de ses jeunes louveteaux. Une série de tests et d’épreuves les attendent afin de déterminer lequel d’entre eux accèdera au règne suprême. Lire la critique

Au pays des jouets Lorsque Thérèse, jeune louve de Blanche Neige et Bigby, reçoit pour cadeau de Noël un curieux bateau en plastique rouge, commence alors pour elle une aventure étonnante au coeur du Royaume de Toyland. Trop occupée à former l’héritier du Vent du Nord, la meute ne se rend compte que bien tard de sa disparition… Lire la critique

Blanche-Neige Depuis la disparition de Mister Dark, le château de Castle Dark est de nouveau aux mains des Fables, laissant présager un retour au calme tant espéré. Mais ce qui aurait pu être un début d’un agréable conte de fée pour Blanche Neige et sa famille se transforme rapidement en cauchemar lorsque deux de ces louveteaux sont kidnappés. Pour ajouter à cette pénible épreuve, un secret longtemps dissimulé refait surface et pourrait bien sonner le glas de son mariage avec Bigby. Lire la critique

Camelot Après le tragique affrontement qui opposa Bigby au Prince Brandish, premier mari de Blanche Neige, et causa la perte du puissant loup de Fableville, Rose Rouge décide d’endosser la cape de Paladin pour rallier les membres les plus robustes de la ville autour d’une nouvelle Table Ronde. Ces chevaliers modernes sont désormais prêts à embrasser la quête qui, ils l’espèrent, rassemblera les morceaux brisés de leur communauté et leur redonnera foi en un avenir meilleur. Lire la critique

Bill WillinghamChris RobersonLan Medina ( Proposer une Biographie Mark Buckingham ( Proposer une Biographie Aaron Alexovich ( Proposer une Biographie McManus Shawn

Discuter de Fables sur le forum.