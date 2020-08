The Book of Dragons: An Anthology

ISBN : 978-006287716-1

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Scott Lynch

Auteur/Autrice : Peter S. Beagle

Auteur/Autrice : Aliette de Bodard

Auteur/Autrice : Daniel Abraham

Auteur/Autrice : Kate Elliott (

: Jonathan Strahan (

Auteur/Autrice : Ken Liu

Auteur/Autrice : R.F. Kuang (

Auteur/Autrice : Ann Leckie (

De la Chine à l'Europe, de l'Afrique à l'Amérique du Nord, les dragons ont longtemps captivé notre imagination dans les mythes et les légendes.

Qu’il s’agisse de bêtes féroces attendant un héros courageux à abattre ou de sages bienveillants qui ont beaucoup à apprendre à l’humanité, les dragons sont intrinsèquement liés à des histoires de création, d’aventure et de lutte, aimées depuis des générations.

Critique

Par Gillossen, le 11/08/2020

Une énième anthologie sur une figure de la fantasy aussi connue (et usée ?) que les dragons… même avec un anthologiste confirmé tel que Jonathan Strahan à la barre, on pouvait tout de même émettre quelques réserves.

Son but est en tout cas clairement énoncé, dès une introduction nous rappelant le poids du dragon, sa place et ses différentes facettes : renouveler précisément le portrait que l’on peut se faire de cette créature mythique entre toutes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Strahan a fait appel à bon nombre d’autrices et d’auteurs qui ont su se tailler une place dans le paysage de la SFF internationale. Daniel Abraham, R.F. Kuang, Kate Elliott, Ken Liu, Ann Leckie, Garth Nix, Peter S. Beagle, et d’autres encore… Tous proposent ici des textes inédits, sans parler des illustrations noir et blanc de Rovina Cai.

Autant dire qu’entre les ambitions et les noms présents au sommaire, on s’attendait à du lourd, soyons clairs.

Le recueil se révèle dans son ensemble très solide, avec comme toujours dans ce type d’ouvrages quelques nouvelles qui sortent du lot (A Whisper of Blue de Ken Liu, à The Long Walk de Kate Elliott ou le poème de Beth Cato, en particulier, eh oui, car on retrouve aussi des poèmes) et d’autres plus anonymes, sans forcément démériter pour autant - je pense ici aux nouvelles de Scott Lynch et Peter S. Beagle, ou encore à celle de K.J. Parker, que l’on a connu, les uns comme les autres, nettement plus en verve.

Certains de ces dragons se dérobent aussi à notre regard, d’autres ne sont qu’une métaphore… Bref, les autrices et les auteurs réunis, pour beaucoup d’ailleurs ayant émergé au cours de la dernière décennie écoulée, n’ont pas hésité à emprunter des chemins détournés, pour notre plus grand plaisir.

C’est en tout cas une bien jolie réussite globale que l’on picore donc sur plus de 500 pages. Et la preuve que l’on peut faire du neuf avec du vieux et qu’il n’y a pas de raison valable d’estimer que l’on a tout vu ou tout lu. S’il ne s’agit pas pour autant d’un ouvrage majeur ou incontournable, The Book of Dragons se distingue aisément de la jungle des anthologies publiées en langue anglaise, autrement plus dense que de ce côté-ci de l’Atlantique. Si vous croisez sa route dans le rayon VO de votre librairie préférée, vous pouvez lui donner sa chance sans regret !

7.5/ 10

