Les Osseleurs

Titre VO : The Bonehunters

Tome 6 du cycle : Le Livre des Martyrs

ISBN : 979-109727054-4

Auteur/Autrice : Steven Erikson

Traduction : Emmanuel Chastellière

979-109727054-4AucuneSteven EriksonEmmanuel Chastellière La rébellion du continent de Sept-Cités a été écrasée.

Les derniers insurgés fanatiques se sont réfugiés dans la ville de Y’Ghatan, sous le commandement de Léoman des Fléaux. Y’Ghatan, une ville légendaire, qui a déjà goûté plus d’une fois le sang des Malazéens. La perspective d’assiéger cette ancienne forteresse inquiète justement la XIVe armée de Malaz, épuisée par le conflit. L’odeur de la mort règne, alors qu’une épidémie de peste se propage.

Mais, aux quatre coins du monde, les agents d’un conflit bien plus important ont posé leurs premières pièces. Les dieux eux-mêmes doivent choisir leur camp, car les règles ont désormais changé de manière irrévocable.

Et comme souvent, ce sont les mortels qui en pâtiront les premiers. Héboric, Apsalar, Couteaux, le féroce guerrier Karsa Orlong ou les deux compagnons de route Icarium et Mappo…, chacun est à la recherche de son destin, de son passé ou de son avenir, guidé par sa propre volonté mais aussi celle de puissances supérieures. La guerre s’annonce, dans les garennes comme sur terre. Car, une fois de plus, les dieux ne les laisseront pas tranquilles.

L’enjeu ? L’existence même du monde. Par souci de transparence, nous vous signalons que ce livre a été traduit par Gillossen, contributeur du site.

Critique

Par Merwin Tonnel, le 29/12/2010

Après la découverte d’un tout nouveau continent et l’introduction d’une ribambelle de personnages avec Midnight Tides , retour en territoire connu avec The Bonehunters .

Ce sixième tome du Livre malazéen des glorieux défunts reprend là où House of Chains s’était arrêté, 24 jours plus tard plus exactement, sur le continent de Sept Cités. Cette continuité dans l’histoire et dans les personnages permet d’ailleurs à Steven Erikson de ne pas perdre de temps et de poser très rapidement les enjeux de The Bonehunters .

Ainsi, dès le premier quart de ce pavé de 1200 pages, les évènements s’accélèrent et il ne faut pas attendre longtemps avant de tomber sur le premier morceau de bravoure du roman : un chapitre d’une centaine de pages qui vous prend aux tripes et transforme ce qui était déjà un excellent page turner en un livre qu’on ne peut lâcher sous aucun prétexte. La fin du chapitre nous laisse pantelants, une nouvelle fois bluffés par la capacité de l’auteur à écrire des scènes aussi épiques et agréablement surpris de voir le récit avancer si vite.

C’est aussi à ce moment-là qu’on regarde avec joie et délectation les 800 pages qu’il nous reste encore à lire.

Mais Erikson n’aurait-il pas utilisé toutes ses billes un peu trop tôt dans le récit ? Ce serait mal le connaître. L’auteur nous laisse tout juste le temps de reprendre notre souffle et en profite pour replacer ses différentes intrigues avant d’attaquer la deuxième partie. The Bonehunters fait en effet figure de vrai tome charnière dans la saga : un arc scénaristique entier se ferme, le lien avec Midnight Tides se resserre et de nouveaux évènements pourraient bien ébranler des éléments que l’on considérait comme acquis dès le début du cycle. Comme à son habitude, Erikson termine son roman en apothéose avec une de ces « convergences » si chères à l’auteur.

En apothéose, vraiment ? Tempérons un peu cette dernière remarque. Si les 200 dernières pages se lisent d’une traite et regorgent de moments d’anthologie, elles souffrent cependant d’un des tics de l’auteur : la confusion. Les lecteurs s’étant déjà essayés au Livre malazéen des glorieux défunts le savent : Erikson aime les ellipses et les mystères et c’est à nous de lire entre les lignes et de décrypter certains passages. Si cet exercice se fait avec grand plaisir lorsque l’auteur déroule ses intrigues à nous en donner le vertige, il devient beaucoup plus compliqué quand l’action se fait prépondérante et que tout s’accélère.

Mais cela reste un défaut très mineur qui ne doit pas vous détourner de The Bonehunters , qui constitue très certainement un des meilleurs tomes de ce qui est clairement le meilleur cycle de fantasy épique de la décennie.

C’est dit.

Mise à jour du 2 octobre 2020 :

Sortie de la version française de ce tome.

9.0/ 10

