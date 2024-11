Souveraine du Coronado

ISBN : 978-237579310-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Emmanuel Chastellière

978-237579310-7AucuneEmmanuel Chastellière Carthagène, 1923.

Dans la capitale du Nouveau-Coronado, la panique enfle. La Couronne s’apprête à organiser de grandes enchères pour céder sa colonie, lorsque d’horribles meurtres frappent soudain les élites de la ville. Les rumeurs imputent ces effusions de sang à la frénésie d’une « fée », un dieu des peuples autochtones.

Mais Ferran, policier chargé de l’enquête, lui-même natif du Nouveau-Coronado, sait bien que les fées n’existent pas. Alors, qui sème le chaos ? Pendant ce temps, à l’autre bout de la péninsule, le juge-maje Ochozias n’obéit plus qu’à ses propres intérêts, ignorant depuis longtemps ses devoirs. Les promesses d’un étrange prisonnier l’entraînent pourtant dans une quête insensée.

Car, au cœur de la cordillère, se trouveraient des filons d’un mythique minerai : l’orichalque. Voire quelque chose de plus précieux encore…



Par souci de transparence, nous vous signalons que ce livre a été écrit par Gillossen, contributeur du site.

Critique

Par Akallabeth, le 16/11/2024

Retour au Coronado pour ce troisième roman se déroulant dans cet univers.

Après la conquête de l’Empire du Léopard, la crise identitaire de la Piste des Cendres, voici la débandade. Le Nouveau-Coronado ne se révèle pas être l’Eldorado espéré par la couronne du Coronado et celle-ci cherche à s’en débarrasser une fois pour toutes. Une grande vente aux enchères se prépare sous l’égide du vice-roi. Tout doit être parfait pour obtenir le meilleur prix, mais sur la Lune d’Or rien n’est jamais comme on l’espère.

Emmanuel Chastellière reprend dans cet opus le format du précédent avec deux trames parallèles a priori très éloignées l’une de l’autre ne se rejoignant qu’à un certain moment. L’un des récits semble être une enquête pour un meurtre dans une Carthagène abandonnée par sa classe dirigeante, l’autre prend la tournure d’un roman d’exploration dans une jungle hostile. On retrouve instantanément la patte de l’auteur dans l’ambiance qui imprègne les récits : une menace diffuse se fait de plus en plus présente alors que défilent les pages pour se révéler dans toute sa splendeur. Cette révélation ne se fait pas dans un final en apothéose comme nous en avons l’habitude avec Chastellière, mais prend près d’un tiers du récit pour approfondir celui-ci.

Bref, l’auteur perfectionne ici sa capacité à tenir en haleine et à dépeindre un monde à l’agonie, le tout coloré par la mythologie entourant ses « fées », tirant le roman davantage vers l’Empire que la La Piste. Enfin, les personnages que nous suivons sont particulièrement réussis ! Si ma préférence va du coté de Ferran et des protagonistes - pas si – secondaires qui l’entourent, la bande d’Ochozias ne démérite pas et nous offre de belle scènes plein d’électricité, tant la tension monte peu à peu dans ce groupe.

L’auteur insiste sur le fait que ce n’est pas un troisième tome, mais bien un livre autonome et en effet il se déroule plus de vingt ans après La Piste des Cendres, avec de nouveaux personnages. Mais les nombreuses allusions aux évènement des deux romans précédents rendent la lecture de ceux-ci, non pas indispensable, mais tout de même agréable.

En conclusion, Souveraine du Coronado est pour moi l’aboutissement d’un travail de longue haleine sur l’univers de la Lune d’Or, avec une plume qui s’est avérée de plus en plus aboutie au fil des livres.

Discuter de Souveraine du Coronado sur le forum.