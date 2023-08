ISBN : 978-249240344-6

Catégorie : Aucune

Illustration : Collette Xavier

Auteur/Autrice : Emmanuel Chastellière

Entre Rome et Carthage, la guerre gronde de nouveau. Le prodige militaire Hannibal Barca se tient prêt à embraser la Méditerranée. Ainsi, lorsqu’il part pour l’Italie à la tête d’une armée, il laisse derrière lui son épouse Himilce.

À peine débarquée à Carthage, la princesse ibère est immergée dans les eaux troubles de rivalités féroces, à la merci des ambitieux et des intrigants. Elle doit alors se glisser dans le costume qu’on lui a préparé : celui d’une femme dévouée à sa nouvelle patrie, la mère du futur héritier.

Dans une ville tout entière tournée vers la guerre, la jeune femme devra-t-elle suivre le chemin tracé pour elle ? Se ranger du côté des voix de la discorde ? Ou tracer sa propre route, quitte à faire naître des inimitiés, même parmi les siens ? Par souci de transparence, nous vous signalons que ce livre a été écrit par Gillossen, contributeur du site.

Critique

Par Nephtys, le 18/08/2023

Himilce, le roman, se lance un double défi : parler d’une femme dans un monde d’hommes et parler de paix dans un monde en guerre.

Impossible pour un lecteur de pouvoir croire à tout cela sans une reconstitution historique claire, précise et quasi-charnelle pour entrevoir et saisir le cœur battant d’un monde et, dans le cas de ce roman, d’une cité. Sous les pavés, les sentiments : ceux des bâtisseurs disparus, ceux de chaque personne capable d’en fouler les rues, peu importe la condition sociale. Ceux transmis par nos pères, qui pèsent sur nos épaules, qui alourdissent nos pas…

Princesse étrangère dans une Carthage vengeresse, Himilce porte également en elle les tourbillons de sentiments emmenés comme un trousseau de jeune mariée. Ceux qu’on lui donne, ceux qu’on lui lègue, ceux qu’on lui impose, ceux qu’elle ressent vraiment et ceux qu’elle apprend. Carthage rêve et Himilce grandit. La jeune femme est bien l’âme du roman, y apportant toute son humanité.

Classique dans ses premiers chapitres, l’histoire gagne en nuance au fur et à mesure que l’héroïne elle-même s’émancipe. La magie et le merveilleux ont également leur place dans les rues et les palais de Carthage, car que sont les rêves si ce n’est des messages envoyés par les dieux ? Ou les victoires et les défaites, autant d’obstacles et de récompenses pour qui sait écouter les oracles et racheter les fautes de son propre sang ? Alors que le célèbre Hannibal représente le cœur de la guerre, Himilce fait tout pour devenir l’âme de Carthage, et pour une fois, ce sont aux hommes de graviter autour d’une femme et non l’inverse, comme on le voit bien trop souvent. Aux hommes d’apprendre, aux hommes d’écouter.

Pour conclure, Himilce est un roman solide et solaire, grâce à ses personnages et sa reconstitution historique travaillée, et capable de nous rappeler qu’il n’y a pas que les vainqueurs et les soldats qui détiennent la vérité, car l’Histoire, celles et ceux qui ne cherchent que la paix peuvent aussi la raconter…

