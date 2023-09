Nominations des prix Elbakin.net 2023 du meilleur roman fantasy !

Par Izareyael, le vendredi 1 septembre 2023 à 09:00:00

Quoi ? Mais nous sommes déjà le premier septembre ? Pas de doute, il est temps de dévoiler notre sélection pour le prix Elbakin.net des meilleurs romans de fantasy 2023 ! Décerné par l’association Elbakin.net, ce prix récompense depuis 2010 des romans parus entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année courante. Retrouvez le détail des critères de sélection et la liste complète des nommés et lauréats du prix Elbakin.net sur le site de l’association.

Chacune des deux catégories, roman francophone et roman traduit, récompense une œuvre adulte et une œuvre jeunesse. L’annonce des lauréats aura lieu à la fin du mois, notez-le sur votre agenda !

C’est avec grand plaisir que les jurés vous présentent leurs nommés pour cette nouvelle édition. Félicitations à tous les auteurs & autrices, éditeurs & éditrices des titres sélectionnés !

Discuter du prix Elbakin.net 2023 sur le forum

Les nommés

Sélection du prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone

Sélection adulte

Sorcier d’empire , tome 1 d’ Ars Obscura , François Baranger (Denoël)

Et si Napoléon avait remporté Waterloo grâce à la magie ? Aventure, action et espionnage sont au programme des réjouissances.

, tome 1 d’ , François Baranger (Denoël) Et si Napoléon avait remporté Waterloo grâce à la magie ? Aventure, action et espionnage sont au programme des réjouissances. Trois battements, un silence , Anne Fakhouri (Argyll)

Pour son ultime roman, la regrettée Anne Fakhouri nous offre à la fois un récit de fantasy féerique et une histoire familiale qui court de siècle en siècle et n’oublie jamais de sonner vrai quelle que soit la période abordée.

, Anne Fakhouri (Argyll) Pour son ultime roman, la regrettée Anne Fakhouri nous offre à la fois un récit de fantasy féerique et une histoire familiale qui court de siècle en siècle et n’oublie jamais de sonner vrai quelle que soit la période abordée. Le Tournoi des preux , tome 1 du Chevalier aux épines , Jean-Philippe Jaworski (Les Moutons électriques)

Le grand retour de Jean-Philippe Jaworski dans l'univers du Vieux Royaume, où le chevalier remplace l'assassin... ce qui n'empêche pas les coups bas en tous genres !

, tome 1 du , Jean-Philippe Jaworski (Les Moutons électriques) Le grand retour de Jean-Philippe Jaworski dans l'univers du Vieux Royaume, où le chevalier remplace l'assassin... ce qui n'empêche pas les coups bas en tous genres ! L’Héritage de l’Esprit-roi , Claire Krust (ActuSF)

Shinya est l'onmyoji impérial, garant de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau. Mais quand sa dernière mission le ramène sur les traces de son propre passé, jusqu'où est-il prêt à aller pour l'accomplir ? Une rafraîchissante plongée dans le folklore japonais qui vous rappellera les films du studio Ghibli, portée par la plume vive et agréable de Claire Krust.

, Claire Krust (ActuSF) Shinya est l'onmyoji impérial, garant de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau. Mais quand sa dernière mission le ramène sur les traces de son propre passé, jusqu'où est-il prêt à aller pour l'accomplir ? Une rafraîchissante plongée dans le folklore japonais qui vous rappellera les films du studio Ghibli, portée par la plume vive et agréable de Claire Krust. Du thé pour les fantômes , Chris Vuklisevic (Denoël)

Après un premier roman remarqué qui avait remporté il y a deux ans le prix Elbakin.net, l'autrice revient avec une histoire pleine de failles et de creux, les failles des âmes, des non-dits, des regrets ou des secrets. Les liens qui nous rassemblent ou nous séparent se brisent parfois de manière irrémédiable, mais ne peut-on pas, avec des efforts, en tirer quelque chose de nouveau et de beau ?

Sélection jeunesse

La Sans-Étoiles , tome 1 de Loin des îles Mauves , Chloé Chevalier (Robert Laffont)

Yvanel et ses amis quittent leur petite île isolée du monde à la recherche d’un avenir meilleur… l’aventure ne sera pas sans douleur et leur en apprendra autant sur eux que sur les autres. Chloé Chevalier explore les relations humaines, la notion de civilisation, l'identité et la féminité dans un récit doux-amer. Avec un réalisme mêlé de rêveries poétiques, elle peint un univers complexe où chacun tente de trouver sa place, quitte à se perdre dans cette quête.

, tome 1 de , Chloé Chevalier (Robert Laffont) Yvanel et ses amis quittent leur petite île isolée du monde à la recherche d’un avenir meilleur… l’aventure ne sera pas sans douleur et leur en apprendra autant sur eux que sur les autres. Chloé Chevalier explore les relations humaines, la notion de civilisation, l'identité et la féminité dans un récit doux-amer. Avec un réalisme mêlé de rêveries poétiques, elle peint un univers complexe où chacun tente de trouver sa place, quitte à se perdre dans cette quête. Sirem et l'oiseau maudit , Yasmine Djebel (Rageot)

Paria dans une communauté déjà exclue de la société, Sirem doit prendre la fuite lorsque son protecteur est arrêté. Sa quête pour le sauver l’amène à s’allier avec une femme qu’une malédiction a changé en oiseau pour une série d’épreuves, de rencontres et de découvertes. Un cadre arabisant qui change des codes habituels, une aventure agréable avec des héros attachants.

, Yasmine Djebel (Rageot) Paria dans une communauté déjà exclue de la société, Sirem doit prendre la fuite lorsque son protecteur est arrêté. Sa quête pour le sauver l’amène à s’allier avec une femme qu’une malédiction a changé en oiseau pour une série d’épreuves, de rencontres et de découvertes. Un cadre arabisant qui change des codes habituels, une aventure agréable avec des héros attachants. Brussailes , Eléonore Devillepoix (Hachette)

Dans la ville de Brussailes, un trio improbable composé d’un pigeon, d’un rouge-gorge et d’une corneille mène l’enquête pour retrouver un voleur d’œufs. L’écriture acérée de l’autrice et ses notes de bas de pages décalées accompagnent le lecteur dans cette aventure à plumes. Le juré a apprécié l’humour et la luminosité de cette fable animalière, qui met en avant l’acceptation des différences et la force de l’amitié.

, Eléonore Devillepoix (Hachette) Dans la ville de Brussailes, un trio improbable composé d’un pigeon, d’un rouge-gorge et d’une corneille mène l’enquête pour retrouver un voleur d’œufs. L’écriture acérée de l’autrice et ses notes de bas de pages décalées accompagnent le lecteur dans cette aventure à plumes. Le juré a apprécié l’humour et la luminosité de cette fable animalière, qui met en avant l’acceptation des différences et la force de l’amitié. Grand Passage , Stéphanie Leclerc (Syros)

Lauris voit des animaux morts, depuis toujours. Un jour, c’est un fantôme plus personnel qui s’invite, alors que le deuil s’abat sur son entourage. Comment continuer sa propre vie quand celle des autres s’arrête ? Beau, humain, retournant, un roman doux-amer sur le deuil, la famille, l’amitié et la recherche de soi.

, Stéphanie Leclerc (Syros) Lauris voit des animaux morts, depuis toujours. Un jour, c’est un fantôme plus personnel qui s’invite, alors que le deuil s’abat sur son entourage. Comment continuer sa propre vie quand celle des autres s’arrête ? Beau, humain, retournant, un roman doux-amer sur le deuil, la famille, l’amitié et la recherche de soi. Emergence 7 , Vincent Mondiot et Enora Saby (Actes Sud)

Des années après, Léon revient sur l’île bretonne de son enfance, et se souvient de ce qui l’a contraint à la quitter… Un texte simple et direct, des illustrations faussement naïves au premier abord, un livre intense, tragique et bouleversant dont on ne ressort pas indemne.

Sélection du prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy traduit

Sélection adulte

Malice , tome 1 du Livre des terres bannies , John Gwynne (Leha), traduction de Thomas Bauduret

Longtemps apaisé, l'affrontement des dieux Asroth et Elyon semble de nouveau secouer les Terres Bannies. Et comme les géants n'ont pas dit leur dernier mot face aux humains, ceux-ci devront s'unir pour sauver leur monde, mais tous ont-ils cette volonté ? Pas originale pour un sou mais très efficace et diaboliquement prenante, cette saga de John Gwynne s'inscrit dans la droite lignée de Game of Thrones .

, tome 1 du , John Gwynne (Leha), traduction de Thomas Bauduret Longtemps apaisé, l'affrontement des dieux Asroth et Elyon semble de nouveau secouer les Terres Bannies. Et comme les géants n'ont pas dit leur dernier mot face aux humains, ceux-ci devront s'unir pour sauver leur monde, mais tous ont-ils cette volonté ? Pas originale pour un sou mais très efficace et diaboliquement prenante, cette saga de John Gwynne s'inscrit dans la droite lignée de . Léopard Noir, Loup Rouge , Marlon James (Albin Michel), traduction d’Héloïse Esquié

Un ouvrage original et déroutant qui puise ses racines dans le folklore et les légendes africains. Le récit, à travers les yeux d'un narrateur doté d'un odorat surdéveloppé, nous entraîne de quête en quête dans un festival d'odeurs, de couleurs, de sang et de larmes.

, Marlon James (Albin Michel), traduction d’Héloïse Esquié Un ouvrage original et déroutant qui puise ses racines dans le folklore et les légendes africains. Le récit, à travers les yeux d'un narrateur doté d'un odorat surdéveloppé, nous entraîne de quête en quête dans un festival d'odeurs, de couleurs, de sang et de larmes. Un Pays de fantômes , Margaret Killjoy (Argyll), traduction de Mathieu Prioux

D'un côté, l'empire borolien en constante expansion. De l'autre, les anarchistes de Hron qui défendent à la fois leur territoire et leur mode de vie. De cette guerre, Margaret Killjoy tire une utopie assez naïve mais toujours positive. Une lecture agréable qui fait du bien.

, Margaret Killjoy (Argyll), traduction de Mathieu Prioux D'un côté, l'empire borolien en constante expansion. De l'autre, les anarchistes de Hron qui défendent à la fois leur territoire et leur mode de vie. De cette guerre, Margaret Killjoy tire une utopie assez naïve mais toujours positive. Une lecture agréable qui fait du bien. L’Empire du Vampire , Jay Kristoff (De Saxus), traduction de Benoît Domis

Dans un univers crépusculaire et en inversant le dispositif d'Entretien avec un vampire, Jay Kristoff nous propose un récit sombre (mais non dénué d'un humour sarcastique évoquant celui d'un Joe Abercrombie), plein de bruit et de fureur.

, Jay Kristoff (De Saxus), traduction de Benoît Domis Dans un univers crépusculaire et en inversant le dispositif d'Entretien avec un vampire, Jay Kristoff nous propose un récit sombre (mais non dénué d'un humour sarcastique évoquant celui d'un Joe Abercrombie), plein de bruit et de fureur. Ou ce que vous voudrez , Jo Walton (Denoël Lunes d’encre ), traduction de Florence Dolisi

Alternant d’un chapitre à l’autre entre la Florence de notre réalité contemporaine et une version imaginée de cette ville dans un monde où la Renaissance perdure et où le progrès comme la mort semblent s’être arrêtés, Ou ce que vous voudrez est une expérience intéressante, d’une lecture agréable, ode à la littérature, réflexion sur les relations et la frontière entre fiction, création et réalité, qui ne devrait pas laisser indifférents ses lecteurs.

Sélection jeunesse