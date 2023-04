ISBN : 978-249240374-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Anne Fakhouri

Difficile d'échapper à son héritage familial quand, comme Marco Delusi, on grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle dans laquelle être un homme signifie haïr les femmes. Seul son oncle Ray lui montre de l'affection et l'initie à la magie du monde et de celles et ceux qui le peuplent, habitants de l'ombre autant que de la lumière.

Après la mort de Ray, Marco vit à l’écart de la société. Celle-ci se rappelle toutefois à son bon souvenir quand son fils disparu huit ans plus tôt revient dans sa vie. Ce retour laisse alors surgir un passé qu’il préférait oublier.

Pour sauver son garçon, Marco sait qu’il lui faudra mettre fin à la malédiction qui pèse sur les hommes de sa famille et accorder son cœur au rythme des autres. Pourquoi pas à celui de Hannah, son premier amour…

Le temps, peut-être, de trois battements et d’un silence.

Critique

Par Gillossen, le 06/04/2023

En entamant la lecture de Trois battements, un silence, j’ai pris conscience que je n’avais encore jamais lu de roman signé Anne Fakhouri. Et une fois parvenu à la conclusion de cette œuvre posthume, je le regrette vivement.

Avec ce récit de fantasy féérique, cette histoire familiale qui court de siècle en siècle et n’oublie jamais de sonner vrai quelle que soit la période abordée, l’autrice nous livre certes son ultime roman mais avant tout une très belle histoire.

Si l’intrigue en elle-même se révèle donc parfaitement ficelée et se fait même tout simplement haletante par moments, en particulier sur sa dernière partie, et sans nul besoin de surenchère, il faut bien dire que l’on est avant tout marqué par la justesse des émotions qui découlent de cette succession de rencontres, ces émotions qui animent chacun des protagonistes, le Marco des premiers chapitres n’étant pas là pour écraser les autres malgré son importance, vitale, au sein du récit.

IL y a sans doute du Neil Gaiman dans cette histoire à l’orée du crépuscule, toujours changeant, il y a surtout une patte, une faconde à fleur de peau au gré d’images souvent puissantes, de celle que l’un relit précieusement avant de poursuivre sa lecture. Ici, chaque mot est à sa place, chacun dispose d’une véritable voix.

Le roman ne manque pas d’échanges à la mise en scène tout aussi justes, de rencontres, donc, presque fascinantes dans leur non-dits ou au contraire leur trop-plein d’émotions. Capables de mettre un peu plus en valeur à chaque apparition le cœur à vif des membres de cette étrange famille - de loin, les personnages les plus tangibles de l’ensemble (de même, les fées ou apparentés ne bousculeront pas nos attentes sur le plan de l’originalité, mais ce n’est pas le sujet. Et c’en est d’ailleurs déjà terminé des bémols).

Le caractère finalement intimiste de l’histoire constitue aussi l’une de ses forces, avec bien sûr en point d’orgue la figure de Mélusine, si importante, si attachée à la vie et à sa liberté, si liée au destin de chacun lancée dans cette course folle.

Ces liens, encore eux, qui, tous, nous résistent ou nous unissent, qu’il soit question de grand amour, d’amour filial, d’amitié, de trahison… demeurent toujours au service de l’intrigue proprement dite, de la première page baignée d’amertume à une magnifique conclusion.

Je l’avais dit en préambule. Il s’agissait de mon premier contact avec l’œuvre d’Anne Fakhouri. Je regrette de n’avoir pas fait sa découverte plus tôt. Mais une chose est certaine, une chose est à même de me consoler un temps de sa disparition ; il me reste bien d’autres histoire nées de sa plume à explorer.

