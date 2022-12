Titre VO : Or What you Will

À soixante-treize ans, Sylvia Harrison est une autrice à succès ayant déjà publié plus d'une trentaine de romans. Le prochain se déroulera à Thalia, une cité qui ressemble beaucoup à Florence et qu'elle a imaginée pour la trilogie qui a lancé sa carrière. Afin de nourrir son inspiration, elle se rend en Italie et va, une nouvelle fois, faire appel à lui.

Lui ? Il apparaît dans presque tous ses romans. Il a été dragon, voleur, guerrier et même dieu. Il est celui grâce à qui Sylvia a créé ses personnages les plus marquants. Celui à qui elle parle en son for intérieur depuis des décennies. Celui qui l’a sauvée, qu’elle a chassé, qu’elle a accueilli de nouveau. Celui qui s’éteindra avec elle, lorsqu’elle décédera.

S’éteindre ? Ça, il ne peut l’accepter.

Critique

Par K, le 08/12/2022

Avec Ou ce que vous voudrez, lauréat du prix Mythopoeic 2022, les éditions Denoël publient un nouvel ouvrage de Jo Walton, révélée en France en 2014 par la publication de Morwenna. L’autrice y manifeste encore une fois sa capacité à emporter le lecteur par un style simple, efficace et épuré frappant par la justesse des mots choisis.

Elle propose ici un roman construit d’une façon originale, alternant d’un chapitre à l’autre entre Florence en 2018, où nous suivons les pas de Sylvia, autrice canadienne à succès, et une version imaginée par elle de cette ville dans un monde où la Renaissance perdure et où le progrès comme la mort semblent s’être arrêtés.

Une autre particularité de ce livre réside dans son narrateur -personnage émanant des pensées de Sylvia et discutant avec elle, incarné de multiples fois dans ses romans- et dans l’ambivalence de leur relation, soigneusement entretenue, posant ainsi les questions du rapport entre l’auteur et sa création et de l’autonomie de cette dernière.

Les chapitres se déroulant dans notre monde, outre qu’ils nous présentent une galerie de personnages particulièrement crédibles et une héroïne des plus touchantes, offrent, dans ce dialogue de l’écrivaine fictionnelle avec elle-même, de belles pages sur l’écriture. En réalité, comme dans les nombreuses citations parsemant l’ouvrage, c’est toute l’affection de Jo Walton pour les littératures de l’imaginaire qui transparaît ici. On se surprend ainsi à vouloir replonger dans tel ou tel auteur mentionné aux détours d’une page.

Les passages centrés sur Thalia, cette Florence fantasmée d’une Renaissance éternelle, nous plongent dans un univers fantasy qui n’est esquissé car, là encore, l’intérêt réside principalement dans ce jeu littéraire à trois entre une création semblant entretenir une volonté propre sans l’être réellement, un narrateur et leur créateur, sans oublier l’ombre de Jo Walton semblant sans cesse planer sur certains extraits. Le tout centré autour d’une préoccupation majeure, quid du devenir des créations à la mort de l’esprit leur ayant donné vie ?

Tout cela donne 359 pages d’un roman original, où la plume de l’autrice démontre une nouvelle fois son efficacité. Expérience intéressante, d’une lecture agréable, ode à la littérature, réflexion sur les relations et la frontière entre fiction, création et réalité, Ou ce que vous voudrez ne devrait pas laisser indifférents ceux tombés sous le charme de Morwenna.

