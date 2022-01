Les résultats du prix Elbakin.net 2021

Par L'équipe du site, le mardi 28 décembre 2021 à 13:00:00

Cette année, les plus assidus d'entre vous l'auront remarqué, le déroulement du prix Elbakin.net n'a pas été habituel. Ironiquement, 2021 a été plus compliqué à gérer pour nous que 2020, qui avait connu pourtant bien plus de reports et de décalages de sorties. Mais 2021 touche à sa fin, et il fallait tout de même que cette année trouve sa conclusion avec la nouvelle édition de notre prix !

Vous pouvez ainsi retrouver ci-dessous les nommés et surtout les vainqueurs de 2021, indiqués en gras. La fin de l'année étant imminente, nous nous devions de boucler cette édition avant d'entamer 2022. La période d'éligibilité courait du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Pour rappel, notre règlement est consultable en ligne, notamment concernant l'éligibilité ou non de certains titres. Comme d'habitude, au-delà des autrices et des auteurs eux-mêmes, nous avons cherché avant tout à retenir les histoires et les parcours de personnages qui nous ont le plus touchés. Précisons si jamais que, concernant La fille aux mains magiques, son classement a été établi et décidé après discussion avec l'éditeur et avec Nnedi Okorafor elle-même.

Et sans plus attendre, félicitations aux autrices, auteurs, éditrices, éditeurs, traductrices, traducteurs, correctrices, correcteurs, illustratrices, illustrateurs, bref, à tout le monde !

Romans Français ou francophones, catégorie "Adulte"

Derniers jours d'un monde oublié, Chris Vuklisevic, éd. Folio SF

Romans Français ou francophones, catégorie "Jeunesse"

D'or et d'oreillers, Flore Vesco, Éd. L’École des loisirs

Le Désert des couleurs, Aurélie Wellenstein, Éd. Scrinéo

Le Drakkar éternel, Estelle Faye, Éd. Scrinéo

L'Héliotrope, Ellie S. Green, Éd. Gulf Stream

Phalaina, Alice Brière-Haquet, Éd. du Rouergue

Romans étrangers, catégorie "Adulte"

Djinn City, Saad Z. Hossain, éd. Agullo, Trad. Jean-francois Le Ruyet

Romans étrangers, catégorie "Jeunesse"

La Fille aux mains magiques, Nnedi Okorafor & Zariel (illustrations), Éd. ActuSF, Trad. Cécile Duquenne