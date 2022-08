Tome 1 du cycle :

ISBN : 978-249340523-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Gwynne John

Traduction : Bauduret Yhomas

Il y a bien longtemps que les humains sont arrivés sur les Terres Bannies, qu’ils ont disputées victorieusement aux clans de géants qui les peuplaient. Des terres que l’affrontement entre les dieux antagonistes Asroth et Elyon a bien failli détruire. Aussi, quand cette guerre larvée menace d’éclater à nouveau, bien des destins vont se trouver bouleversés.

À commencer par celui du jeune Corban, qui aspire à manier l’épée et la lance pour protéger son royaume et va devoir mettre son courage à l’épreuve bien plus vite que prévu. Mais la prophétie indique que l’obscurité et la lumière exigeront deux champions, le Soleil Noir et l’Étoile Vive. Il serait sage de rechercher les deux, car si le Soleil Noir prend l’ascendant, les espoirs et les rêves de l’humanité tomberont en poussière. Sauf que personne ne sait qui ils sont, à commencer par eux-mêmes.

Alors que les géants s’agitent de nouveau et que le chaos semble sur le point de s’abattre sur les Terres Bannies, le Haut Roi Aquilus tente de former une alliance avec les autres souverains pour sauver le monde des humains. Mais tous ses alliés n’ont pas la même vision de l’avenir… 978-249340523-4AucuneGwynne JohnBauduret Yhomas

Critique

Par Guigz, le 24/08/2022

En 2013, John Gwynne et son Malice remportaient le David Gemmell Award du meilleur premier roman, devançant des noms comme Miles Cameron, Jay Kristoff ou encore Saladin Ahmed. A la lecture du roman, on comprend vite pourquoi ce prix l’avait remarqué. De même, John Gwynne n’avait ainsi pas manqué d’attirer le regard des amateurs de fantasy épique habitués à lire en anglais.

Malice étant suivi depuis de trois autres tomes pour mettre un point final à cette histoire. Et le voilà qui arrive en France pour cette rentrée pas loin de 10 ans plus tard, après avoir nourri une attente certaine.

Si l’on met de côté un premier tiers parfois un peu lent, voire poussif, la faute notamment à des personnages en retrait, presque dans la retenue, il fait peu de doute que le roman devrait trouver son public, dès son premier tome. David Gemmell fait justement partie de vos auteurs de chevet, vous aimez les univers où s’entrechoquent les lames et les échos de la magie ? Alors, vous devriez trouver votre bonheur avec Malice. C’est typiquement le genre de livre qu’on suit avec plaisir au fil des pages. Une fois refermé ? On espère que les quelques images marquantes nous resteront en tête jusqu’au tome suivant, l’univers en lui-même ne possédant que peu d’aspérités auxquelles se raccrocher (je ne parlerai pas d’originalité, qui n’est pas l’alpha et l’oméga du genre). Mais ce qu’il fait, Malice le fait très bien. Après tout, la véritable claque de l’année dans le domaine de la fantasy épique ne devrait arriver que le mois prochain - on pense bien sûr à Léopard Noir, Loup Rouge de Marlon James - mais ce premier roman ne manque pas de qualités (qui éclipsent ses petites maladresses ou sa relative absence de surprises) et il n’est pas utile de vouloir le porter au pinacle du genre justement pour les apprécier.

Précisons que le roman a été lu en anglais, donc pas de jugement ici quant à la qualité de fabrication de l’ouvrage ou sa traduction dans la langue de Molière et Jul.

Discuter de Malice sur le forum.