Tome 1 du cycle : Ars Obscura

ISBN : 978-220716580-5

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Baranger, François

Napoléon Ier a conquis l’Europe grâce aux pouvoirs d’Élégast, un sorcier dont nul ne sait rien et qui est le seul capable de pratiquer l’Art Obscur : une forme de magie aussi puissante que terrifiante.En dépit de la force militaire de la France, la population vit dans la crainte des bulles noires, ces manifestations surnaturelles violentes qui engloutissent les gens et libèrent des hordes de monstres semant la mort dans les campagnes.

Ludwig Arcerese, un mercenaire qui a tout oublié de son passé, s’est spécialisé dans la traque de ces créatures. Lorsqu’il croise la route d’Éthelinde Ordant, une étrange naturaliste recherchée par toutes les polices de l’Empire, celle-ci ne peut que constater l’impossible : Ludwig sait lui aussi faire appel aux forces de l’Art Obscur. Les deux marginaux vont unir leurs efforts afin de comprendre qui est cet effrayant sorcier, et quels sont ses noirs desseins.

Antique confrérie de mages, espions à la solde de l’étranger, mystérieuses entités ésotériques, comploteurs travaillant à la chute de l’Empereur, secte russe d’adorateurs d’un dieu sanguinaire… Chacun joue son rôle dans ce récit épique, les uns pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, les autres pour l’y plonger.

Critique

Par Gillossen, le 15/03/2023

Sorcier d’Empire constitue la première incursion en fantasy, à ma connaissance, de François Baranger, salué pour ses albums illustrant Lovecraft ou bien sûr Dominium Mundi en SF.

Et disons-le d’emblée, c’est une entrée réussie !

Si vous êtes sensible à l’histoire, période Empire, et que vous avez en tête d’autres œuvres utilisant ce cadre comme Jonathan Strange & Mr. Norrell ou le cycle de Téméraire, ce premier tome d’Ars Obscura incarne une créature encore différente, tout en nous plongeant bel et bien au début du 19e siècle, rien qu’au détour de ses dialogues ciselés, avec donc en prime une bonne dose de magie qui nous vaut quelques trouvailles amusantes, notamment pour communiquer (mais pas que).

Nous avons affaire là à un véritable blockbuster, au sens noble du terme. C’est efficace, équilibré et prenant. Pour un premier tome, la mise en place des pièces du puzzle n’impliquent pas de lenteurs ou de longueurs, ce qui arrive encore trop souvent.

Le rythme se montre donc soutenu, on passe d’un personnage à l’autre sans transition, chacun porté par des intentions claires et un caractère affirmé, au gré de portraits là encore brossés avec une maîtrise certaine. S’il fallait pinailler pour le plaisir de couper les cheveux en quatre… on pourrait éventuellement regretter un peu cette dimension très “carrée” de l’ensemble - ce qui ne veut pas dire que le roman est lisse - et surtout un cliffhanger réussi mais qui résonne de façon quelque peu artificielle, pour ne pas dire frustrante à l’heure de patienter en attendant la suite.

En deux mots, Sorcier d’Empire est un roman volontiers épique qui nous offre du divertissement de qualité. Qui s’en plaindra ? Certainement pas votre serviteur !

