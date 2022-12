L'Héritage de l'esprit-roi

ISBN : 978-237686490-5

Shinya est l'onmyoji impérial. Maniant l'illusion et la divination, il est le garant de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau.

Quand la fiancée de l’empereur est victime d’une étrange malédiction, c’est à lui de mener l’enquête. Shinya se lance sur les traces du coupable, mais celles-ci semblent conduire tout droit vers un lieu de son propre passé, qu’il pensait oublié…

D’où vient la longévité extraordinaire de Shinya et la marque noire qui apparaît parfois sur son front ? Quel prix l’onmyoji est-il prêt à payer pour maintenir l’équilibre ?

Par terriblius, le 23/12/2022

Onmyojis, shikigamis, onis, kitsunes et autres tengus, pas de doute nous sommes bien plongés en plein folklore japonais et il est difficile de ne pas penser aux films du studio Ghibli, Le Voyage de Chihiro en tête, à la lecture de ce roman. Mais ici, nous suivons Shinya, l’onmyoji impérial (sorte d’exorciste officiel) qui enquête sur une mystérieuse malédiction lancée sur la fiancée de l’empereur.

Shinya est d’ailleurs l’un des points forts de ce roman, mystérieux à souhait et c’est en explorant son passé petit à petit que les noeuds de cette intrigue vont se dénouer. Et ces allers-retours dans le temps sont plutôt bien amenés et ne perturbent guère la lecture. L’onmyoji impérial est bien appuyé par une galerie de personnages secondaires attachants, de la rivale qui cherche à récupérer son poste à une nuée d’esprits plus ou moins soumis et amicaux, possédant chacun ses motivations propres et devant se débattre avec l’héritage de leur passé.

Difficile aussi de ne pas mentionner la plume de Claire Krust, fluide mais pas dénuée de charme et de poésie, qui nous permet de dévorer l’oeuvre à toute vitesse. Certains points gagneraient à être approfondis, à l’image du système de magie (utilisant des gestes, des mots et des écritures, intéressant mais qui pourrait être éclairci) ou des relations entre personnages qui passent un peu vite d’un extrême à l’autre.

Mais pas de quoi bouder notre plaisir devant cette lecture qui nous permet de s’évader un peu et de s’éloigner du traditionnel cadre médiéval européen.

