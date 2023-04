ISBN : 978-220716993-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Vuklisevic, Chris

Agonie est sorcière. Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis trente ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles.

Pour recueillir ses derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l’une et rejeté l’autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire.

Que voulait-elle révéler avant de mourir ? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple ?

Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d’Almería, de la vallée des Merveilles aux villages abandonnés de Provence, et dans les profondeurs des silences familiaux.

Entrez dans le salon de thé. Prenez une tasse chaude à l’abri de la pluie. Écoutez leur histoire.

Critique

Par Gillossen, le 18/04/2023

Derniers jours d’u monde oublié avait constitué une belle surprise personnelle, qui s’était confirmé d’ailleurs à l’échelle du site tout entier avec un prix Elbakin.net du meilleur roman en 2021.

Du thé pour les fantômes est le deuxième roman de Chris Vuklisevic, cette fois directement en grand format chez Lunes d’encre. Et tout d’abord, une petite mise au point : lorsque j’ai découvert la très jolie couverture de Cécilia Leroux et le titre de cette histoire, mon esprit a tout de suite imaginé un récit victorien, en tout cas, peu actuel et très anglais. Autant dire que découvrir un récit, en partie, ancré à notre époque ou peu s’en faut et dans une ambiance très provençale m’a désarçonné le temps de quelques chapitres.

Le roman lui-même n’hésite pas à nous prendre par la main pour mieux nous entraîner sur des chemins de traverse un peu plus loin. Ne sont-ils pas souvent, cela dit, parmi les plus intéressants à arpenter ? Contrairement aux interrogations mises en avant en quatrième de couverture, ce ne sont pas forcément le suspense ou le mystère seuls qui nous poussent à avancer.

Du thé pour les fantômes est aussi une histoire pleine de failles et de creux, les failles des âmes, des non-dits, des regrets ou des secrets. Ces failles donnent l’occasion au récit de démontrer que si certaines demeurent impossibles à réparer, on peut aussi en tirer quelque chose de nouveau, et de beau. Même si la chose exige bien entendu des efforts.

La plume de l’autrice, toujours aussi vive, alterne les niveaux de langage selon ses personnages, entre faconde du Sud ou images empreintes d’une poésie fragile. Pour peu que l’on soit sensible au premier point, le tout sonne juste, à l’image du final.

Pour son retour à l’imaginaire après un premier essai convaincant, Chris Vuklisevic nous propose un roman de “cosy fantastic”, proche effectivement du réalisme magique comme l’annonce son éditeur, et surtout une histoire de famille(s) à même de s’adresser à tout un chacun.

Le titre arrive en librairie le 3 mai.

