ISBN : 978-240801639-5

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Tsujimura, Mizuki

Traduction : De la Couronne, Jean

Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l'a-t-elle effleuré qu'elle se retrouve dans un formidable château digne d'un conte de fées.

Là, une mystérieuse fillette affublée d’un masque de loup lui expose la raison de sa présence : elle dispose d’une année pour accomplir une quête fantastique qui lui permettra de réaliser un seul et unique souhait. Seulement Kokoro n’est pas seule : six autres adolescents ont le même objectif qu’elle.

Critique

Par Aerendhyl, le 29/09/2023

Il est toujours difficile de se lancer dans un livre après une telle présentation. Il y a toujours le risque d’y voir une trop grande attente et d’en ressortir déçu. Alors, Le Château solitaire dans le miroir confirme-t-il l’engouement qu’il suscite ?

Que dire sur ce roman sans trop en faire ? Sans trop en faire car il aura été un véritable raz de marée de sentiments. Du début jusqu’à la fin, les mots, le propos dont l’autrice souhaite nous parler, résonnent dans notre esprit sans nous faire lâcher ce joli pavé. C’est profond, intense tout en apportant une certaine justesse.

Nous suivons les pas de Kokoro, une jeune collégienne qui se retrouve très rapidement en situation de phobie scolaire. Un monde s’écroule et la voilà face à la dure réalité de la solitude et de l’incompréhension. Incompréhension d’un monde qui continue de tourner sans elle et qui ne cherche absolument pas à comprendre le mal qui l’habite.

Il lui faudra attendre l’arrivée du miroir et du château qu’il renferme pour lui permettre de se rendre compte qu’elle n’est pas seule. Dans ce château, ne vous attendez pas à mille et une péripéties. Ne vous attendez pas à un roman d’aventure plongeant l’héroïne dans une quête pour retrouver qui elle est. Ici, Kokoro affronte simplement l’existence dans sa plus grande dureté. Il est difficile de vous décrire plus en profondeur cela ; c’est un roman qui peut être pris de façon très personnelle par le lecteur – selon son vécu ou non. L’autrice a rendu ses héros – car Kokoro n’est pas seule face à cette difficulté – très identifiable pour chacun d’entre nous.

La phobie scolaire y est, à mon sens, parfaitement décrite et pouvant venir de n’importe où, à n’importe quel moment et pour n’importe quelle raison. Au fil des pages, nous en apprenons un peu plus sur les différents protagonistes et les raisons qui les poussent à être dans ce fameux château. Cette découverte au fil de l’eau renforce, en quelque sorte, la crédibilité psychologique des personnages. On sent chez chacun cette envie de s’ouvrir accompagnée de cette peur bloquante. Le ressenti de chacun y est parfaitement exprimé et l’on comprend la difficulté d’aller vers les autres et de faire confiance.

Le château joue un rôle primordial puisque toutes les interactions sociales s’y déroulent. Le mécanisme de cet endroit sera vite compris par les différents indices laissés par l’auteur et n’apparaît pas comme étant véritablement un secret. Pourtant ce petit effet a toute son importance dans le déroulé de « l’intrigue » en fil rouge.

Chaque adolescent doit retrouver une clef, cachée dans le château, pour débloquer un trésor. La seule conséquence sera que chaque instant vécu ici disparaîtra de la mémoire de chacun d’entre eux. On comprend rapidement que le château sert de thérapie à nos protagonistes. Un moyen de se resocialiser, de se retrouver et de réapprendre à vivre avec l’autre en partageant ses craintes, ses joies, ses pensées.

La fin du roman est une apothéose qui devrait inspirer chaque écrivain car tout semble « parfait ». Il aurait été difficile d’apporter une fin plus adéquate. Tout prend enfin sens. On se rend compte que chaque personnage, même les plus discrets, a une importance et… Que vous raconter de plus ? La plus belle chose à dire est que cette fin a été émouvante, au point de faire sortir quelques larmes.

On ne ressort pas indemne de cette lecture. Il y a un équilibre, une volonté de décrire et je dirais même de retranscrire les choses. Je crois que l’on peut appeler cela une lecture utile en plus de passer un très bon moment.

Cette lecture est bien un raz-de-marée, c’est un véritable coup de cœur qu’il faut mettre entre toutes les mains – surtout des adolescents qui sont confrontés au quotidien aux propos de ce roman.

