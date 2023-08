ISBN : 978-238233108-8

Catégorie : Bd

Dessin : Olivier Boiscommun (

Auteur/Autrice : Olivier Gay

Auteur/Autrice : Christophe Arleston

Jusqu'où iriez-vous pour trouver le succès ?

Lathan n’aurait jamais cru que le métier d’écrivain serait si difficile. Il ne parvient pas à payer ses factures, les lecteurs l’ignorent, son éditeur se moque de lui et les puissants de la ville l’exploitent. La seule à croire en lui est sa compagne, la charmante Murcille. Mais une rencontre avec le Danthrakon, un grimoire tout-puissant amoureux des arts, va tout changer. Pour briller aux yeux de Murcille et retrouver sa dignité, Lathan sera prêt à aller loin, très loin. Trop loin.Beaucoup trop loin.

Car la vengeance du Danthrakon est terrifiante…

Critique

Par Goldberry, le 18/08/2023

Succès damné lorgne ouvertement vers la satire, à l’image de son personnage principal pas forcément de très bonne composition dès le début de l’histoire, et pas seulement lorsque le succès aura frappé à sa porte. On imagine que Christophe Arleston - ainsi qu’Olivier Gay - a puisé dans sa longue carrière pour aborder la question de la solitude des autrices/auteurs et des affres de la création, notamment à travers tout ce qui touche à la reconnaissance du public ou de son milieu.

En revanche, si l’intrigue peut paraître dans une certaine mesure plus intimiste qu’un grand récit d’aventure, on retrouve aussi l’humour de l’auteur des Lanfeust, à travers des gags gentillets, mais pas toujours très fins, comme celui du selfie, pour n’en citer qu’un, ou un nécromancien qui se nomme… Nékröz. Ceux qui apprécient ce style seront ravis, les autres savent à quoi s’attendre.

A l’image du titre et du sous-titre de l’album, l’histoire se révèle au bout du compte prévisible (difficile de croire à une approche réellement cynique/sombre au fur et à mesure que l’on avance dans sa lecture) et elle n’écarte pas certaines facilités, à l’image d’une fin escamotée, où tout se bouscule, comme pour se conclure en 64 pages et pas une de plus.

On pourrait y voir aussi l’illustration d’un manque de subtilité, mais ce récit cherche-t-il vraiment à l’être ? Il parlera certainement à beaucoup d’autrices/auteurs ou d’apprentis, tout en rappelant certaines réalités du métier, malgré ce cadre très fantasy, au lectorat. L’album se conclut d’ailleurs avec un entretien avec “l’auteur”, qui sert avant tout à donner quelques conseils : “écrire plutôt que rêver son histoire”, “avoir sa propre routine”, etc… Là aussi, rien de bien foufou, mais les conseils les plus simples ne sont pas forcément les plus mauvais ! Ou les plus faciles à appliquer.

Il faut également dire un mot des dessins d’Olivier Boiscommun, toujours très agréables à l’œil. Il parvient sans difficulté à donner vie à cet univers, avec en prime pas mal de petits détails à débusquer. Il demeure en tout cas un artiste dont on a plaisir à découvrir chaque personnage croqué.

Bref, Succès damné est une lecture divertissante, même s’il ne s’agit pas pour autant d’une étude vertigineuse sur le destin de l’écrivain (en existe-t-il en BD ?), ce qui n’apparaît pas vraiment comme son but, quoi qu’il en soit.

