Comme un diamant dans ma mémoire

Titre VO : A Brightness Long Ago

ISBN : 979-103600115-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Guy Gavriel Kay

Traduction : Cabon, Mikael

« J'ai connu jadis une femme qui avait l'éclat du diamant et deux hommes que je n'oublierai jamais. J'ai joué un rôle dans une histoire en des temps féroces, sauvages, venteux. C'est à moi. Pour toujours. Je suis ici et ces souvenirs seront miens aussi longtemps qu'il me sera accordé de vivre. »

Séresse, Acorsi, Macera, Avègne, Remigio, Firente… Dans un monde inspiré de l’Italie de la Renaissance et des condottieres, soit à la frontière des XIVe et XVe siècles, Guy Gavriel Kay parsème une intrigue romanesque foisonnante de réflexions émouvantes sur la nature de la mémoire, les choix opérés au fil de l’existence et le rôle joué par la roue de la fortune.

Critique

Par Akallabeth, le 29/04/2023

Il est des critiques qui ne veulent pas s’écrire.

Celle-ci fut reprise trois fois sans que je sois satisfait avant cette version. Pourquoi ? Car ce roman mélange des émotions non seulement à la lecture mais aussi à la réflexion a posteriori que se doit de faire un critique.

Guy Gavriel Kay nous offre ici du grand Kay avec (presque) tous les ingrédients qui font sa marque de fabrique que j’aime tant. Nous avons un personnage principal qui est entraîné dans des évènements qui le dépassent, témoins de généraux rivaux qui ne dépareilleraient pas en Al-Rassan, nous avons une femme forte comme sait si bien les écrire Kay, nous avons une course de chevaux digne d’une arène Sarantine, nous avons des émotions passant du rire aux larmes, seule semble manquer la figure de l’artiste. Et pourtant reste un petit quelque chose de déjà lu tant les scènes, aussi efficaces soient elles, semblent faire écho à des scènes déjà lu dans l’illustre bibliographie de l’auteur.

Le livre reste dans le haut du panier, la plume de Kay est toujours aussi poétique et efficace, et il sait toujours aussi bien faire vibrer nos émotions. Les personnages sont particulièrement réussis et la chute de Sarance est comme une épée de Damoclès sur tout le récit, rarement au premier plan mais toujours au-dessus de nos têtes. Une époque est sur le point de disparaître et c’est avec une certaine consternation (voulue et appréciée du lecteur) que l’on voit les protagonistes ne pas y croire plus amont et s’occuper de leurs petites querelles. On retrouve ici bien des réactions qui nous rappelle les comportements bien actuels face à nos propres épées.

On peut également replacer le roman dans le triptyque à laquelle il appartient et dont il forme le premier tome chronologique. En effet, les évènements de celui-ci se passent à peu près une dizaine d’année avant ceux de All the Seas of the World et plutôt une trentaine avant ceux des Enfants de la terre et du Ciel. Et force est de constater que Comme un diamant dans ma mémoire est le meilleur des trois ! Plus que ça c’est vraiment celui qui pose la base de l’histoire qui servira comme toile de fond pour les deux autres. Bien des personnages secondaires sont d’ores et déjà esquissés dans celui-ci et des questionnements que l’on pourrait avoir sur les motivations de certains personnages trouvent leurs réponses ici.

En un mot, ce livre est un indispensable pour qui veut lire les deux autres livres du trio et reste un excellent roman. Il ne pêche peut-être que par sa proximité avec les meilleurs passages des précédents livres de l’auteur, mais peut-on vraiment le reprocher…

