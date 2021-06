Titre VO : The Girl with the Magic Hands

ISBN : 978-237686360-1

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Nnedi Okorafor

Traduction : Duquenne, Cécile

Illustration : Zariel

Chidera est une enfant malheureuse, mal aimée par ses parents. Elle rencontre un jour des esprits dans la forêt, qui vont tracer un tatouage sur sa main, et lui transmettre leur art Uli.

Désormais, la magie des dessins de Chidera va, elle, métamorphoser la tristesse en joie.

Critique

Par Gillossen, le 18/06/2021

Cela fait mine de rien quelques années maintenant que Nnedi Okorafor s’est installée dans le paysage des littératures de l’Imaginaire, y compris français, et on ne peut que s’en réjouir.

Après Qui a peur de la mort ? (Prix Imaginales 2014) ou le recueil Kabu Kabu, elle revient ici avec une novella fort joliment illustrée par Zariel, dans la collection ActuSF Graphic. Direction là encore le Nigeria, avec l’histoire de la petite Chidera, une enfant qui, tout comme sa famille, n’a pas la vie facile. Mais une étrange rencontre en forêt va tout changer à un destin qui paraissait, malheureusement, tout tracé… Quelle bouffée d’optimisme !

Si l’autrice n’hésite pas à aborder, comme souvent, des sujets forts, cette histoire est avant tout empreinte d’une aura positive qui, c’est une évidence, réchauffe aussi le cœur des lecteurs. Et évidemment, puisque l’art et le dessin occupent une place centrale, proposer une novella illustrée tombait sous le sens, mais encore fallait-il tomber sur une ou un artiste à même de contribuer à ce bel écrin et c’est le cas ici, sans l’ombre d’un doute. Le récit lui-même se suit avec plaisir, même si l’on n’est finalement peu surpris par la tournure des évènements une fois le pouvoir de Chidera révélé et utilisé pour changer sa propre vie mais aussi celle des autres, et pas seulement de ses parents par exemple - la relation subtile avec sa mère - et son évolution - se révèle d’ailleurs exploitée avec réussite.

Dans l’absolu, La fille aux mains magiques n’est pas d’une folle complexité ou d’une originalité débridée. Ce n’est pas une claque littéraire. Mais c’est une lecture bienveillante dont on sort apaisé et avec la sensation qu’il est encore possible d’agir pour le meilleur dans la société qui nous entoure, à quelque niveau que ce soit.

Au bout du compte, il n’y a pas de petit geste !

7.5/ 10

