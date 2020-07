Les Secrets du premier coffre

ISBN : 978-235408784-5

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Fabien Cerutti

978-235408784-5Roman connexeFabien Cerutti Six histoires hautes en couleur dans le monde du Bâtard de Kosigan !

Avec ce coffre empli de trésors littéraires, Fabien Cerutti propose six textes qui enluminent ou permettent de découvrir l’univers de sa série à succès Le Bâtard de Kosigan. Avec un récit de la jeunesse gouailleuse du Bâtard en Italie, une pièce de théâtre truculente à la cour d’Angleterre, un drame amoureux entre un pape et une satyre, un journal de voyage aux confins du monde en quête des elfes de Chine, et bien d’autres surprises encore, l’auteur nous émeut, nous surprend, nous fait frissonner, nous dépayse et nous emporte dans son imaginaire vif et attachant.

Critique

Par Belgarion, le 07/07/2020

Passer du format roman à un recueil de nouvelles n’est pas chose facile, d’autant plus quand ces nouvelles reflètent autant de styles différents : nouvelles donc, novellas, récit de voyage, pièce de théâtre… La tâche d’en faire un tout cohérent et agréable à lire s’avérait ardu. Mais Fabien Cerutti n’est pas de ceux qui reculent devant l’obstacle, et force est de constater qu’il nous livre un ensemble de récits bien tournés offrant un point de vue complémentaire qui enrichit le monde uchronique qu’il a mis tant de temps et de passion à créer.

Présentant cet ouvrage comme la traduction du premier des trois coffres sauvés des flammes de l’incendie de la bibliothèque du château de Meaulne renforce l’immersion du lecteur dans un style cher à l’auteur qui n’hésite pas à faire se dérouler ses intrigues sur plusieurs époques.

Certains des six nouvelles, retouchées depuis, ont déjà été publiées dans diverses anthologies, mais toutes offrent de manière chronologique un point de vue original et passionnant sur le monde du bâtard de Kosigan. Le premier récit qui se réfère directement à l’Atlantide de la grande Antiquité s’est avéré particulièrement instructif sur la création du monde mis en place par l’auteur. Les autres récits se déroulent sur un temps plus proche de l’intrigue principale de Kosigan, avec des approches différentes, et certains mettent même en scène le célèbre mercenaire pour le plus grand bonheur du lecteur.

Tous, dans leur style distinct, offrent une homogénéité en terme de qualité, avec une préférence personnelle pour le poignant récit de voyage de Jehan de Mandeville et la pièce de théâtre plus légère les jeux de la cour et du hasard qui rend directement hommage à l’oeuvre quasi homonyme de Marivaux.

Quant à la forme, la maison d’édition Mnemos a mis les petits plats dans les grands avec une édition soignée. Le recueil, en dos toilé arbore une couverture rigide qui rappelle un grimoire recouvert d’incrustations dorées. L’intérieur offre également de superbes cartes qui retracent le périple des différents protagonistes.

Pour conclure, Les Secrets du premier coffre constitue une bonne surprise qui met en valeur la maîtrise de l’auteur dans des genres plus techniques et qui renforce l’immersion dans un monde uchronique déjà très riche. Il ne reste plus qu’à espérer la prochaine sortie des secrets du deuxième et du troisième coffre…

8.0/ 10

