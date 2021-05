ISBN : 978-237686352-6

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Jean-Laurent Del Socorro

Espagne, Andalousie, XVI e siècle.

La Reconquista est terminée. Charles Quint règne sur une Espagne réunifiée et catholique. Sinan est un enfant qui vit avec sa soeur jumelle, Rufaida à Grenade. Musulmans convertis par nécessité à la religion catholique, sa famille les envois à Montpellier pour échapper à une Inquisition toujours plus féroce.

Là-bas ils tomberont dans une France embrasée par les guerres de religion…

Critique

Par K, le 04/05/2021

Du Roi je serai l’assassin, dernier roman de Jean-Laurent Del Soccoro, nous offre une plongée au cœur du XVIème siècle, dans l’Espagne des rois catholiques suite à la chute de l’émirat de Grenade et la France des guerres de religion.

Le contexte historique rattrape donc celui de Royaume de vents et de colères et des passerelles apparaissent progressivement entre les deux romans. L’ouvrage narre la vie d’un morisque -musulman d’une famille convertie au catholicisme afin de pouvoir demeurer en Espagne- et ce dès son enfance à Grenade. Le cadre originel d’une Espagne ou la Reconquista achevée pose la question brûlante du devenir des derniers signes d’Al-Andalus et d’une France plongeant dans les tumultes des affrontements entre huguenots et papistes s’avérait donc riche en promesses.

Le résultat n’a toutefois pas particulièrement convaincu l’auteur de cette critique, le livre pâtissant peut-être de comparaisons avec d’autres œuvres. Du roi je serai l’assassin, s’il évoque à plusieurs reprises, notamment au début de l’ouvrage, le basculement de culture et de civilisation que représente la chute de l’émirat, ne parvient pas à faire vibrer le lecteur et à l’émouvoir à la façon des Lions d’Al-Rassan de Guy Gavriel Kay, et, en cela, l’immersion reste incomplète.

Si on y lit des passages sur Grenade, la plongée dans la vie de la cité n’est pas assez prononcée. Cette difficulté se ressent également dans la seconde partie de l’ouvrage qui, en nous amenant dans la Montpellier des guerres de religion sur les traces d’étudiants en médecine ne peut qu’évoquer Fortune de France de Robert Merle à ceux en ayant dévorer les tomes. Le même constat s’y fait alors concernant l’immersion, au détriment de ce livre. L’époque y est certes évoquée sans fausses notes et est évidemment indispensable et primordiale à l’intrigue, mais le détachement subsiste et les chances que votre esprit se mette à vagabonder dans les ruelles des provinces du Midi une fois le livre terminé sont assez faibles. Le décor est posé mais manque de profondeur.

Certes, comparer l’ouvrage avec ceux d’une plume reconnue d’un auteur de romans historiques pourrait paraître assez injuste mais la touche de fantasy, bien que présente, est ici très légère. Le scénario est efficace mais loin d’atteindre le caractère prenant et haletant de Royaume de vent et de colère et l’ambiance ne prend pas le lecteur aux tripes comme dans certains passages de Je suis fille de rage.

Le résultat n’est pas un mauvais ouvrage, certes non, mais ne joue pas dans la même cour que certains des livres précédents de l’auteur.

