Kra : Dar Duchesne dans les ruines de Ymr

Titre VO : Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr

ISBN : 979-103600042-3

Catégorie : Aucune

Auteur : John Crowley

Auteur : Couton, Patrick

979-103600042-3AucuneJohn CrowleyCouton, Patrick Une corneille seule n’est pas une corneille.

Une corneille ne tue jamais une autre corneille.

Dans un futur proche ravagé par la pollution, un vieil homme nous raconte qu’une Corneille nommée Dar Duchesne – la première de tous les temps à avoir porté un nom – lui a raconté ses nombreuses vies et morts au pays de Kra…

Critique

Par Tzeentch, le 14/04/2020

On se souvient l’an dernier de l’excellente traduction de Vita Nostra aux éditions L’Atalante : un roman d’apprentissage à la fois hors norme et singulier venu tout droit d’Europe de l’Est.

Cette année, l’éditeur prend une nouvelle fois le pari de miser sur un texte ambitieux, l’occasion de remettre sur le devant de la scène un auteur méconnu du grand public, John Crowley. Notamment remarqué en France pour son ouvrage Little Big, traduit en deux volumes sous le titre Le parlement des fées, toujours disponibles en format de poche chez Points. Un romancier presque confidentiel et un titre aux mille promesses, voici Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l’Ymr.

Kra, le domaine des corneilles se superpose au notre, l’Ymr. Un homme qui a perdu sa femme va recueillir dans son jardin une corneille blessée, Dar Duchesne. La rencontre entre ces deux êtres écorchés, liés aussi étroitement que leurs deux mondes se chevauchent et n’en forment en réalité qu’un, marque le point de départ d’une histoire aussi vibrante que fascinante. Dar Duchesne est un corvidé exceptionnel, qui a volé l’immortalité puis l’a perdu, incapable de mourir, sa naissance remonte à il y a si longtemps. Doué du pouvoir de communiquer avec nous, il est tout autant une curiosité pour l’homme qu’un étranger parmi les siens. Premier de son espèce à porter un nom, Dar Duchesne s’apprête à nous livrer un témoignage à l’épreuve du temps, usé par une vie trop longue mais riche de nombreux enseignements.

À commencer par l’importance de donner un nom à ce et ceux qui nous entourent. Les époques se succèdent alors, au même titre que les rencontres de tout bord : l’opportunité de découvrir en profondeur l’univers des corneilles et l’évolution des êtres humains. S’envoler pour prendre de la hauteur, fragments d’histoire après fragments, on remonte le fil du temps jusqu’à nos jours, en compagnie d’un être qui sans que nous nous en soyons rendu compte au départ, nous ressemble intimement. Et nous n’avons pas fini de nous intriguer comme de nous surprendre mutuellement.

John Crowley convoque le passé et évoque l’avenir, revisite en filigrane nos mythes, pour mieux décrypter notre héritage commun. L’histoire avec un grand H est la somme, non pas d’une, mais de nos existences. L’auteur décoquille avec finesse notre peur de la mort pour mieux affronter l’évidence, vivre sans point final n’aurait aucun sens. Parce que nous ne sommes pas tous bons, parce qu’il faut laisser la place aux autres, parce que survivre à tous nos morts est le plus inconsolable des fardeaux. Demandez donc à Dar Duchesne.

Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l’Ymr traduit par Patrick Couton, illustré par Sonia Chaghatzbanian, est un grand et beau roman sous toutes les coutures. John Crowley conte comme il respire, à tel point que Dar Duchesne semble juché sur notre épaule tout du long. Kra est un tour de force littéraire empreint d’aventures et de spiritualité, une promesse décuplée !

9.0/ 10

Discuter de Kra : Dar Duchesne dans les ruines de Ymr sur le forum.