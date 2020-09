Les nominations du prix Elbakin.net 2020 sont là !

Par Gillossen, le mercredi 2 septembre 2020 à 13:30:00

Malgré cette rentrée très particulière, j'en veux pour preuve cette annonce tardive, voici une nouvelle édition du prix Elbakin.net, la onzième !

Il faut tout de même le dire : cette sélection fut compliquée, la faute bien sûr à l'épidémie de la covid-19, qui sévit toujours. Les parutions déplacées/reportées ne nous ont pas facilité la tâche, d'autant qu'avec des librairies fermées près de trois mois environ, nous avons donc dû nous "contenter" de 9 mois de lectures au lieu de 12.

Mais il ne s'agit pas d'une édition au rabais, attention ! Nos deux jurys ont fait de leur mieux, tandis que les règles n'ont pas changé pour cette année (4 catégories, une sélection Jeunesse incluant également le Young Adult, les ouvrages potentiellement sélectionnables signés de membres de l'équipe exclus d'office, uniquement de l'inédit, etc, etc...). Et la période d'éligibilité s'étendait bien du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Les résultats du prix tomberont quant à eux beaucoup plus vite que d'ordinaire, avec l'annonce des résultats le mercredi 30 septembre, toujours dans le cadre du mois anniversaire des 20 ans d'Elbakin.net !

Ci-dessous, la sélection :

Romans francophones

Romans francophones Jeunesse

Magic Charly, Audrey Alwett (éditions Gallimard)

Le Monde de Lléna, Fabien Clavel (éditions Rageot)

Dans l’ombre de Paris, Morgan of Glencoe (éditions ActuSF)

La Chasse fantôme, Hermine Lefebvre (éditions Scrinéo)

Rouge, Pascaline Nolot (éditions Gulf Stream)

Romans traduits

Romans traduits Jeunesse