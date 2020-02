Les miracles du bazar Namiya

ISBN : 978-233013059-6

Catégorie : Aucune

Auteur : Higashino, Keigo

Traducteur : Refle, Sophie

En 2012, après avoir commis un méfait, trois jeunes délinquants se réfugient dans une vieille boutique abandonnée pour s'y cacher jusqu'au lendemain.

Dans le courant de la nuit, quelqu’un glisse une lettre par la fente du rideau métallique. Lorsqu’ils l’ouvrent, les trois compères découvrent qu’elle contient une requête adressée à l’ancien propriétaire, qui s’était taillé une petite notoriété dans le quartier en prodiguant des conseils de toutes sortes à ceux qui lui écrivaient. Mais la lettre a été écrite… trente-deux ans auparavant. Ils décident de répondre à cette mystérieuse demande de conseil et déposent leur missive dans la boîte à lait à l’arrière de la boutique, comme l’ancien tenancier avait coutume de le faire. Aussitôt, une nouvelle lettre tombe par la fente du rideau métallique, elle aussi venue du passé…

L’espace d’une nuit, d’un voyage dans le temps, les trois garçons vont infléchir le cours de plusieurs destinées, sans se douter qu’ils vont peut-être aussi bouleverser la leur.

Critique

Par Gillossen, le 12/02/2020

A l’attention de ceux qui tomberont sur cette missive !

Je ne sais pas si celle-ci vous parviendra, mais si c’est le cas, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de m’accorder quelques instants. Je ne veux pas chercher à vous vendre quelque chose, non, non ! Mais tout de même, j’aimerais votre avis car je cherche encore la réponse à cette question : qu’est-ce qui fait un bon livre, une fois refermé, une fois ses mots gravés dans votre esprit ? Un bon livre doit-il forcément répondre à toutes vos questions, ou simplement (comme si c’était si facile !) vous toucher, vous émouvoir, vous faire rire, vous serrer le cœur ?

Je crois que ce n’est pas obligatoire. Certains récits fonctionnent très bien, en vous proposant une série de portraits ou de tranches de vie parfaitement ciselées, avec de vraies surprises, parfois, mais surtout une humanité de tous les instants. Rester auprès de celles et ceux que l’on découvre au gré de leurs épreuves, de leur vie, et le tout sans oublier des pointes d’humour ici ou là. Certains destins, la plupart à vrai dire, n’ont rien de bien joyeux. Mais il suffit d’un peu de lumière pour mettre un temps de côté des difficultés et choisir l’espoir.

Je vais même vous dire un secret : qui ne les aime pas, justement, les secrets ? Ils font partie de ces moteurs qui vous poussent à tourner les pages, en échafaudant hypothèse après hypothèse. Mais au-delà de ces mystères, ce qui peut faire toute la saveur d’un bon livre, c’est la façon de son auteur pour ménager les attentes de ses lectrices et lecteurs, tissant des liens qui se révèlent peu à peu.

C’est par ces quelques mots que je tenais à vous présenter cet ouvrage, où la forme épistolaire tient une place tout sauf secondaire. Quand les destins s’entremêlent, le résultat n’en résonne que plus fort. J’espère que, quelque part, il existe bel et bien une boîte à lait qui fonctionne et permet ainsi de traverser le temps, et les vies des chanceux à pouvoir en profiter. Mais au-delà du gimmick, comme toujours, tout dépend de vos interlocuteurs. Car c’est bien la bonté d’âme des uns et des autres qui s’avère au centre de tout.



Sous ses allures de roman à la croisée des genres, nous avons finalement plutôt affaire à une très jolie fable, parfois ouvertement sociétale, dans un Japon qui baigne dans l’inconnu, mais pas celui de ses légendes traditionnelles, ce qui d’ailleurs change de ce dont on a l’habitude. Un bon point supplémentaire à mettre au crédit de l’ouvrage (qui n’en manquait déjà pas), décidément loin des sentiers balisés.

On espère en tout cas que vous oserez pousser la porte !

8.0/ 10

