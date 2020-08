Tome 1 du cycle : Les Chroniques de Sinistre-sur-Mer

ISBN : 979-102351212-0

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Taylor, Thomas

979-102351212-0JeunesseTaylor, Thomas Personne ne visite Sinistre-sur-Mer en hiver lorsque la brume tombe sur l’épave du Léviathan, où certains jurent avoir vu rôder la malamandre, un légendaire monstre marin.

Herbert Lemon est Trouveur d’Objets Égarés à l’hôtel du Grand Nautilus et s’ennuie ferme dans son minuscule bureau. Jusqu’au jour où Violette Parme débarque telle une bourrasque avec une mission très spéciale à lui confier : retrouver ses parents disparus ici-même quand elle n’était qu’un bébé.

Très vite, une piste s’impose : celle de la malamandre, sur laquelle le père de Violette enquêtait. D’après la légende, le monstre s’apprêterait justement à venir pondre son œuf magique sur la plage de Sinistre. Et manifestement, Herbert et Violette ne sont pas les seuls à s’y intéresser…

Critique

Par Aerendhyl, le 18/08/2020

Un petit bourg en bord de mer, son hôtel particulier lui faisant face, un petit restaurant qui ne paie pas de mine mais qui respire bon les produits frais, une brume et un temps pas forcément au beau fixe… Bienvenue en Breta… Bienvenue à Sinistre-sur-Mer qui, décidément, porte bien son nom !

Ce court roman, c’est un peu comme avoir sa madeleine de Proust. Il ne vient pas casser les codes du genre. Il ne vient pas révolutionner la fantasy. Mais il nous rassure. Il nous rassure parce qu’il comporte tout ce que l’on peut aimer lorsque l’on parcourt un monde imaginaire.

Une histoire qui tient la route, avec quelques rebondissements bienvenus. Une galerie de personnages haute en couleur et qui sait trouver le juste milieu. Une ambiance parfaitement bien retranscrite ! Il est possible de cocher toutes les cases avec Malamander.

Alors oui, si l’on regarde dans le détail, il ne vient pas casser trois pattes à un canard. Son intrigue, bien que maîtrisée, reste simpliste. Une inconnue débarque dans la vie d’un « enquêteur » en herbe, inconnue à la recherche de réponses… Pas besoin d’aller plus loin, vous avez le cheminement. Rajoutez à cela une légende entourant le bourg de Sinistre-sur-Mer vis-à-vis d’un monstre antique et voilà votre intrigue ! Plutôt simple mais ô combien efficace ici.

Efficace car, finalement, on se prête au jeu de cette enquête. Cela est bien aidé par notre duo de héros qui nous fera penser à deux protagonistes de Scooby-Doo : entre la détective un peu casse-cou qui n’a peu de rien et l’enquêteur froussard… Ajoutons à cela d’autres personnages s’intégrant comme il le faut dans le récit, entre le vieux briscard qui a tout vu mais qui n’y connaît pas grand-chose, l’archéologue du dimanche, l’inventeur un peu mystérieux… Il y a de tout pour nous satisfaire ! Si l’on y regarde bien, c’est même le cheminement de l’histoire qui reprend les ficelles des célèbres épisodes du dessin-animé : un monstre fait surface et terrorise un endroit, nos héros s’y retrouvent embarqués tant bien que mal et sont aidés par la population locale et l’enquête suit son cours avec un enchaînement de péripéties avant d’arriver au dénouement final nous réservant bien des surprises…

Rajoutons à cela une ambiance qui ne dépaysera pas nos fidèles Bretons ou Normands ! A la lecture, vous sentirez l’air marin vous ébouriffer les cheveux, la bonne odeur des frites et des crustacés sortant tout juste de la cuisson, le sable vous frottant le visage à chaque bourrasque… A deux doigts de se laisser glisser en maillot de bain et d’aller piquer une tête à travers les pages de ce roman !

Malamander ne vient pas bousculer le paysage de la littérature Jeunesse. Il s’agit d’un bon roman feel-good, qui ne paie pas de mine mais qui nous fait passer un très bon moment de lecture. Pour certains, ce sera la nostalgie des samedis matins devant France 3 et les aventures de Scooby-Doo qui resurgiront, tant il y a des petites similitudes ! La lecture est un plaisir et la fin, bien que concluant l’enquête de ce premier tome, nous laisse présager d’une suite qui donne immédiatement envie.

7.0/ 10

