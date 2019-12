Tome 1 du cycle :

ISBN : 978-236629475-0

Catégorie : Jeunesse

Auteur : Morgan of Glencoe

Depuis des siècles, les humains traitent les fées, dont ils redoutent les pouvoirs, comme des animaux dangereux.

Lorsque la princesse Yuri reçoit une lettre de son père lui enjoignant de quitter le Japon pour le rejoindre, elle s’empresse d’obéir. Mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur qu’elle a été promise à l’héritier du trône de France ! Dès lors, sa vie semble toute tracée… jusqu’à ce qu’une femme lui propose un choix : rester et devenir ce que la société attend d’elle ou partir avec cette seule promesse : « on vous trouvera, et on vous aidera. »

Et si ce « on » était la dernière personne que Yuri pouvait imaginer ?

Critique

Par Nephtys, le 08/12/2019

Dès le prologue, Dans l’Ombre de Paris sait poser son ambiance : on nous présente un monde cruel avec des inégalités marquées et des injustices, ainsi qu’une héroïne élevée dans le seul but de tenir son rang.

Un rang que finalement, elle n’assumera plus afin de faire ses propres choix…

Riche de beaucoup de folklores, le livre sait également comment faire vivre ses descriptions et ose des dialogues sans la moindre traduction que cela soit en breton, en anglais, en japonais ou même en…selkyan. Bien sûr,que le futur lecteur se rassure : il s’agit le plus souvent de dialogues dont le sens est devinable et pas de pages entières demandant d’ouvrir trois dictionnaires différents. Qui plus est, cela permet à l’univers de gagner en tangibilité et en profondeur ainsi que d’avoir une musicalité lui étant propre en plus de descriptions esthétiques très marquées, là où chaque mouvement possède un poids.

Le « figé » se dispute à l’action. « Figé » parce que personnages trop engoncés dans leurs vêtements, dans leur rôle, dans la place qu’on leur donne dans le monde, et l’action pour faire changer les choses.

Ces mêmes personnages sont parfois distants, à l’instar de l’héroïne et peuvent peut-être rebuter à la lecture mais d’autres savent également se faire apprécier. Au final, le livre nous présente une gallerie de personnages assez variée, permettant au lecteur de s’attacher au moins à quelques uns d’entre eux et de jouer avec nos émotions pour peu que l’on entame le voyage en leur compagnie.

Plus qu’une quête initiatique, le roman nous raconte une lutte et la survie non pas de personnes individuelles mais de cultures différentes que l’on veut voir disparaître. Une lecture à recommander pour quiconque cherche du dépaysement dans un univers pourtant très proche..

On saluera également la superbe couverture de Benjamin Chaignon, au diapason avec l’atmosphère du roman !

7.0/ 10

