Paris, un siècle après l'apocalypse. La capitale est plongée dans les pluies de printemps et Chet, dans une affaire qui le dépasse. Des sosies apparaissent pour lui faire porter le chapeau de crimes dont il est innocent. Du lagon du Trocadéro au repaire lacustre des pirates de la Villette, Chet arpente les bords de la Seine en crue à la recherche de ces mystérieux doubles, autant que de lui-même.

Par Luigi Brosse, le 29/01/2022

Tout comme Un Éclat de givre , Un Reflet de lune se positionne au croisement entre post-apocalyptique (comme le souligne le résumé) et fantasy urbaine (par certaines thématiques, plutôt que par l’irruption de magie – inexistante). Le bandeau indique également « Un roman dans l’univers » et la définition est assez juste. On suit le même héros, Chet, dans le même Paris, plusieurs mois après les événements du précédent opus. Cependant, on peut débuter directement avec ce tome (comme ce fut mon cas) sans être perdu, ni risquer de ne pas apprécier. En revanche, si vous n’avez pas trouvé votre bonheur avec le premier, il y a peu de chance qu’ Un Reflet de lune vous convienne mieux.

Il s’agit d’un roman d’ambiance qui repose sur deux personnages : Paris et Chet. Commençons avec Paris, qui tient un rôle de protagoniste à part entière, comme cela arrive assez souvent dans notre genre préféré. On visite ainsi un certain nombre de lieux classiques en fantasy : taverne, prison, bas-fond… mais déclinés sous le prisme d’un Paris post-apo et ayant chacun leurs caractéristiques propres. Le tout est plutôt réussi, en étant à la fois original, reconnaissable et évocateur. Ce Paris a une atmosphère très particulière, composé de multiples quartiers, véritables microcosmes, tous connectés et interagissant avec Chet, au travers des nombreuses connaissances de ce dernier.

Passons à présent au « héros » de cette histoire, cette âme tourmentée qu’est Chet. (Sur)vivant dans ses souvenirs, comment ne pas succomber devant ce personnage atypique que la vie bat à tour de bras, cherchant à moucher l’éclat de sa beauté. Tout comme la pluie qui tombe sans discontinuer, les mésaventures s’enchaînent pour Chet, elles s’acharnent à trainer dans la boue ses aspirations au bonheur, le laissant amoché intérieurement comme extérieurement. Et pourtant, jamais il ne renonce, le pas parfois pesant, parfois plus assuré lorsqu’il endosse les traits de Thaïs. Paradoxalement, malgré ces pas en avant, on a l’impression d’un surplace émotionnel (qui finalement se dénouera à la fin). Certainement, le personnage hérissera certains du fait de cette stase, mais aussi tant le roman est égocentré : syntaxe, pensées, intrigues et personnages secondaires, tous tournent autour de Chet. Mais pour peu qu’il se glisse sous votre peau, vous irez grossir le flot de ses conquêtes !

En toile de fond, on a également cette météo ingrate, cette pluie diluvienne qui délave, dévale et menace de faire déborder le cours de la Seine, mais aussi les cœurs de larmes ou de colère. Et que dire de la nostalgie, de la mélancolie des notes bleues de jazz qui forment un contrepoint aux gouttes d’eau qui frappent les carreaux. Oui, c’est un vrai récit d’ambiance qui nous est proposé, servi à de nombreuses reprises par de magnifiques phrases, des passages exquis que l’on savoure à plusieurs reprises.

Pourtant, tout n’est pas parfait. On ne peut pas faire l’impasse sur un scénario qui n’en mérite pas le nom. Les péripéties sont parachutées, plus pour offrir l’occasion de visiter différents coins de Paris que pour vraiment construire une trame solide. Dans une certaine mesure, c’est sans doute voulu, mais cela n’enlève rien au fait qu’on lèvera assez souvent les yeux au ciel devant la quantité de Deus ex machina et autres enchaînements improbables. Clairement, cela laissera certains lecteurs sur le côté, à juste titre.

En conclusion, Un Reflet de lune a un charme indéniable, qui tient principalement à son ambiance. Le duo Paris / Chet est suffisamment formidable pour marquer le lecteur, mais cela ne suffira sans doute pas à effacer l’absence de scénario pour qu’on puisse recommander le roman les yeux fermés.

