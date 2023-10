ISBN : 978-270027919-1

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Estelle Faye

Lysia, une jeune orpheline d'Athènes, reçoit la visite de l'oracle Tirésias qui lui affirme que des Amazones sont à sa recherche et qu'elle est appelée à un grand destin.

Lysia rejette cette idée mais elle est bientôt témoin de l’arrestation de Tirésias par la garde royale. Elle décide de fuir en bateau avec le seul bien de sa grand-mère, une lance noire. Quand elle s’en empare, Lysia est saisie d’une étrange vision où une mystérieuse Amazone lui confie l’arme comme si elle en était la dernière dépositaire.

Mais comment croire que son destin est de défier les rois d’Athènes et les dieux de l’Olympe ?

Critique

Par Aerendhyl, le 13/10/2023

On ne présente plus Estelle Faye, autrice aux multiples récompenses, navigatrice des genres de la littérature de l’imaginaire comme il en existe peu. Nous voilà donc face à son dernier roman, un roman historico-fantaisiste en pleine antiquité grecque avec l’ambition d’en faire une forme d’ode au féminisme.

Estelle Faye prouve, une fois de plus, son talent de conteuse. Une histoire forte, prenante et engageante. Si vous appréciez la période de l’antiquité grecque, les romans « d’aventure » et qu’une écriture orientée jeunesse ne vous gêne absolument pas, alors La Dernière Amazone est définitivement fait pour vous.

Avec son héroïne, l’autrice arrive à nous embarquer dans ce voyage à travers toute la Grèce antique, dans une histoire haletante au cours de laquelle Lysia se rend compte qu’être un Homme signifie être la marionnette des Dieux de l’Olympe mais qu’être une femme est pire encore puisqu’à cela s’ajoute d’être considérée comme inférieure aux hommes. Nous l’accompagnons face à son destin et surtout faire face à sa condition d’humaine. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage puisqu’une ribambelle de personnages féminins de l’antiquité – en plus des différents dieux de la mythologie grecque et autres héros bien connus – sont du voyage.

Il s’agit d’une forme d’initiation à cette mythologie et surtout ce pays magnifique qu’est la Grèce. Estelle Faye en est-elle amoureuse ? Lire La Dernière Amazone le laisse à penser et donne très envie en tout cas de suivre les pas de Lysia.

Le développement de l’intrigue se révèle fort prenant. L’autrice ne laisse jamais de temps mort – si ce n’est quelques conversations assez bien venues permettant de mieux comprendre les différents personnages et de renforcer notre attachement à leur égard – et on tourne les pages sans jamais se lasser. Cela ravira le public visé par cette histoire sans pour autant laisser les autres de côté. Par ce roman, Faye réussit avec brio à démontrer qu’une intrigue et que des personnages n’ont pas besoin de centaines et de centaines de lignes pour arriver à transmettre quelque chose.

Nous savons à quoi nous attendre mais la plume réussit tout de même à nous enjouer et nous mener jusqu’au bout. La place de la femme est ici au cœur du déroulement de l’intrigue. Estelle Faye déclare sa femme à toutes ses héroïnes qui n’ont été que les jouets des Dieux et des auteurs tragiques grecques. Par leurs destins, nous comprenons qu’être une femme demande deux fois plus de courage pour s’affirmer et exister. Le récit de Lysia n’est que le point final de cette déclaration à la liberté.

La dernière Amazone est définitivement un roman Jeunesse, nul doute là-dessus. Très dynamique, avec des protagonistes dans l’action avant tout. Il vient, cependant, lutter contre les a priori voulant que de tels romans ne seraient réservés qu’aux plus jeunes. Il s’agit d’un livre fort, engagé, mais avant tout – et n’est-ce pas cela que l’on demande à tout roman – d’une merveilleuse histoire !

