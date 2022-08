Tome 3 du cycle : The Last King of Osten Ard

ISBN : 978-075641064-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Tad Williams

Le Haut Trône d'Erkynland vacille, sa famille royale est divisée et diminuée.

La reine Miriamele a été prise dans une rébellion brutale dans le sud et on la pense morte. Son petit-fils Morgan, héritier du trône, a été capturé par un des soldats d’Utuk’ku dans les ruines d’une ville abandonnée. Le mari de Miriamele, le roi Simon, est accablé par le chagrin et le désespoir, ignorant que beaucoup de ces terribles événements ont été causés par Pasevalles, un traître meurtrier au sein de la propre cour de Simon au Hayholt.

Critique

Par Zakath, le 12/08/2022

Tad Williams est passé maître dans l’art très particulier d’écrire des trilogies de quatre tomes. Ainsi, The Navigator’s Children, qui devait conclure The Last King of Osten Ard, a atteint un tel volume qu’il a dû être scindé en deux parties, Into the Narrowdark étant la première. Ce n’est pas vraiment une surprise car le deuxième opus nous avait laissé avec énormément de fils encore dénoués, de mystères, de personnages jetés sur les routes et qui ne semblaient pas près de se croiser.

Pendant la première partie d’Into the Narrowdark, il y a lieu de craindre que chaque révélation attendue, chaque occasion pour les protagonistes d’y voir plus clair et de s’organiser en conséquence, va encore être repoussée. Le sommet de la frustration est atteint quand deux personnages importants se retrouvent enfin en un face-à-face prometteur pour faire avancer l’intrigue… seulement pour que l’un des deux soit terrassé par une crise d’apoplexie. Tad Williams sait-il vraiment où il va ou se moque-t-il de ses lecteurs ? peut-on se demander à ce stade. Heureusement, la suite rassure alors qu’on obtient enfin quelques réponses, par exemple sur le sort de Josua (espérons tout de même qu’on y revienne car cela manque de panache pour un personnage qui fut important dans L’Arcane des Épées) et qu’une partie des héros découvre enfin qui conspire contre eux. Ce tome amène également quelques développements intéressants, notamment du côté de Morgan, qui sans accomplir d’exploits dignes de ses grands-parents forme un duo inattendu avec Nerezu.

L’auteur reste également fidèle à ses habitudes en faisant errer ses héros dans des souterrains et des cités abandonnées, quoique jamais tout à fait, ou en montrant une Utuk’ku toujours habile pour envoyer ses adversaires sur de fausses pistes et mijoter des plans tordus dont on ne cerne pas encore tout à fait la nature (après avoir utilisé Ineluki, elle s’intéresse à son frère mais pour en faire quoi ?).

Into the Narrowdark fait nettement progresser son histoire mais Tad Williams a lancé tellement de pistes qui manquent encore de réponses, a amené ses personnages sur tant de fronts qu’on ne semble pas près d’avoir le fin mot de cette histoire et que certaines sous-intrigues semblent sous-exploitées (on évoque peu Nabban après ses bouleversements politiques et on passe peu de temps en Hernystir alors que le roi Hugh n’y prépare rien de bon).

Osten Ard a toujours son charme et l’on ne peut résister à vouloir connaitre le destin des personnages qu’on a aimé dans L’Arcane des Épées ainsi que des nouveaux venus mais malgré quelques avancées notables la crainte demeure que Tad Williams ait vu trop grand et ne puisse tout boucler en un tome autrement que de manière expéditive.

