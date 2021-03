ISBN : 978-249073510-5

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Audrey Alwett

Auteur/Autrice : Christophe Arleston

Dessin : Ludvin, Mini

978-249073510-5BdAudrey AlwettChristophe ArlestonLudvin, Mini Elfie et Magda vivent depuis la mort de leur mère chez une tante acariâtre.

Mais un jour leur sœur aînée revient de Londres : elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence ! Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population, pour un mystérieux timbre perdu.

Mais surtout, Elfie découvre qu’elle a hérité des talents de sorcière de sa mère, et d’un grimoire qu’elle doit nourrir de ses écrits.

Critique

Par Gillossen, le 11/03/2021

J’avais reçu Le Grimoire d’Elfie sans doute au plus mauvais moment pour moi depuis longtemps, début janvier, en pleine alerte rouge professionnelle. Et non seulement je regrette d’avoir dû attendre début mars pour le lire mais je regrette même de n’avoir pas pris le temps de le lire plus tôt malgré tout.

Tout simplement car Le Grimoire d’Elfie, c’est le genre de lectures qui vous met de bonne humeur (de par son histoire proprement dite), mais se révèle même capable de vous toucher, du fait du destin de ses personnages principaux, ici trois sœurs qui ont perdu leur mère et qui partent toutes les trois sur les routes, à la tête d’un bus reconverti en librairie ambulante. Louette, l’aînée dynamique, Elfie, la plus jeune, un peu rêveuse mais surtout curieuse et Magda, pas encore une ado et peut-être le personnage le plus juste d’entre tous.

Le récit est empreint de bienveillance sans jamais tomber dans le mièvre (célébrant au contraire l’entraide et l’ouverture), de clins d’œil amusants, de problématiques complexes (les querelles familiales qui empoisonnent la vie de bien d’autres personnes que celles directement concernées, le handicap…) traitées avec tact et sur un ton moderne, simplement, sans en faire trop, ou pas assez. Un équilibre délicat à obtenir et qui fonctionne avec bonheur ici, créant un sentiment d’osmose et contribuant à créer une bulle réconfortante, certes, mais qui ne nie pas pour autant les difficultés ou les douleurs qui rattrapent parfois les uns et les autres. Les seconds rôles ne sont pas en reste, et si la tante Delphine est un peu caricaturale (façon tante Pétunia dans Harry Potter), les craintes (réduites) que l’on pourrait sentir poindre lors des premières pages se dissipent vite. La dimension fantasy est traitée avec la même approche, parfaitement intégrée, avec même un petit côté Studio Ghibli, le genre de références, une de plus, qui fait pencher la balance clairement du bon côté.

On referme cet album le cœur léger et le sourire aux lèvres. Avec déjà dix mille exemplaires vendus comme l’indique l’éditeur, soit une très jolie performance même si Alwett et Arleston sont des poids lourds du domaine, Le Grimoire d’Elfie mérite largement son succès. Et il ne faudrait pas oublier au passage le dessin tout en rondeur et si chaleureux lui aussi de Mini Ludvin, qui participe amplement à donner vie à cette petite île bretonne et tous ses résidents, de passage ou pas. On découvre plein de petits détails amusants ou cocasses, rendant Kermalo et ses environs d’autant plus vivant.

Efficace et doté de ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence, Le Grimoire d’Elfie est une lecture à partager.

8.0/ 10

Discuter de Le Grimoire d'Elfie sur le forum.