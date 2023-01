ISBN : 978-000853783-8

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : John Ronald Reuel Tolkien

978-000853783-8Roman connexeJohn Ronald Reuel Tolkien The Fall of Númenor n’est pas un roman, pas plus qu’il n’est inédit. Ayant écrit cela, l’argument suivant pour décrire ce livre est qu’il est indispensable pour avoir une vision d’ensemble du Deuxième Âge.

Critique

Par Foradan, le 31/12/2022

Brian Sibley a réuni les textes contenus dans le Silmarillion, les contes et légendes inachevés, l’Histoire de la Terre du Milieu (tomes 5, 9 et 12), Nature of Middle Earth et les Lettres pour les intégrer dans le « Conte des Années » issu des appendices du Seigneur des anneaux.

La présentation est limpide : quelques pages pour résumer ce qui a précédé le Deuxième Âge, puis chaque année avec les évènements qui s’y déroulent. Parfois, il n’y aura qu’une brève mention du nouveau souverain de Númenor. Il peut y avoir, pour une seule entrée, 30 pages regroupant divers textes, comme l’année 32, établissement du règne d’Elros Tar-Minyatur, sur la géographie, la faune et la flore (beaucoup d’ours !), les cités, croyances, langages, santé, longévité, vie familiale, comportements (y compris le nombre de gloutons et d’ivrognes), talents et arts, sports et passe-temps des habitants de l’Ile de l’Etoile.

Tout ceci jusqu’à 3441 et l’épilogue sur Isildur le dernier roi en exil ( qui marque l’entrée dans le Troisième Âge.

Enfin, vous l’espériez, quelques appendices pour faire la transition avec le Seigneur des anneaux et un focus sur la Route perdue et ses « chapitres númenóréens ».

En définitive, les informations sont toutes déjà connues (pour qui a lu attentivement les ouvrages cités plus haut), y compris en français (la liste de textes encore non traduit est relativement courte), l’intérêt est dans la façon de les réunir. Rien que ça peut faire gagner du temps pour une recherche et permet d’éviter l’oubli d’une référence dans un texte moins connu.

Et pour qui veut clarifier le déroulement de cette époque charnière, tous les éléments sont réunis.