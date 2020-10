Shining in the Dark

ISBN : 978-237686313-7

Auteur/Autrice : Stephen King

Auteur/Autrice : Clive Barker

Auteur/Autrice : Lindqvist John Ajvide

Auteur/Autrice : Ketchum Jack

Auteur/Autrice : Cacek P.D.

Auteur/Autrice : O'Nan Stewart

Auteur/Autrice : Vincent Bev

Auteur/Autrice : Keene Brian

Auteur/Autrice : Chizman Richard

Auteur/Autrice : Quigley Kevin

Auteur/Autrice : Freeman Brian James

ISBN : 978-237686313-7

Auteurs : Stephen King, Clive Barker, Lindqvist John Ajvide, Ketchum Jack, Cacek P.D., O'Nan Stewart, Vincent Bev, Keene Brian, Chizman Richard, Quigley Kevin, Freeman Brian James, Poe Edgar Allan

Traductions : Eric Holstein, Breque Jean-Daniel, Baudelaire, Houesnard Annaïg

Editeur : Lilja Hans-Ake

À l'occasion des vingt ans de Lilja's Library, l'un des sites de référence sur l'œuvre de Stephen King, son responsable, Hans-Åke Lilja, a fait appel à la fine fleur de la littérature fantastique mondiale pour composer cette anthologie. Du King lui-même – avec un texte inédit en français – à Jack Ketchum, en passant par Clive Barker, John Ajvide Lindqvist ou Ramsey Campbell, vous trouverez dans ces pages de quoi alimenter quelques belles nuits cauchemardesques

Par Nephtys, le 25/10/2020

Lire un recueil de nouvelles est toujours délicat, de même que le chroniquer : parfois, le fil rouge entre les textes d’un recueil est des plus ténus et ici, le seul liant entre les différentes histoires est l’horreur.

L’horreur oui, mais sous toutes ses formes, de la folie humaine jusqu’au fantastique pouvant défier les lois de la nature.

Dans l’ensemble, les textes peinent à convaincre, parfois trop courts, parfois ayant des conceptions de l’horreur beaucoup trop éloignées les unes des autres. Le placement des nouvelles est également particulier : Stephen King ouvre le bal avec une relecture ainsi qu’une réflexion sur le Coeur Révélateur, d’Edgar Allan Poe. Coeur Révélateur que nous retrouverons un peu plus loin dans le recueil alors même qu’il aurait peut-être été plus judicieux de le placer à la suite du texte d’ouverture…

Malheureusement, on fronce plus facilement les sourcils de dégoût que l’on ne frissonne avec ce livre entre nos mains. L’intérêt de plusieurs nouvelles est assez bas et aucun texte ne retient véritablement l’attention.

Vous qui attendez monstres et fantômes, passez votre chemin, ici les actions et les mots (presque trop) crus sont mis à l’honneur bien plus que le fantastique quand bien même celui-ci n’est pas totalement absent…

Un recueil vite lu et vite oublié. Dommage, car la qualité des différents auteurs réunis n’est, elle, certainement pas à prouver.

4.0/ 10

