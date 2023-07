Titre VO : Fairy Tale

ISBN : 978-222647553-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Stephen King

Auteur/Autrice : Esch, Jean

Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de dix-sept ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le Bien affronte le pouvoir écrasant du Mal.

Une bataille dont l’enjeu est capital… pour notre monde.

Critique

Par Gillossen, le 11/07/2023

Conte de fées de Stephen King, récemment salué par les lecteurs de Babelio, est un roman qui se démarque par sa structure singulière, les deux parties du livre présentant des différences significatives qui entraînent de fait un véritable déséquilibre.

Ainsi, la première moitié, à peu de choses près, plonge les lecteurs dans un univers captivant malgré son caractère “exploration du quotidien”, et le talent de King pour la construction de personnages et la mise en scène des relations humaines fait merveille. L’auteur prend son temps, certes, peut-être même un peu trop, mais chaque brin d’histoire est une plongée profonde dans les méandres de l’esprit, explorant tous les recoins de notre psyché. Les personnages sont complexes, leurs motivations troublantes et leurs interactions touchantes ou au contraire inquiétantes, avec une vraie bonne couche de tension.

Ensuite, et même si les péripéties se multiplient brusquement… Si on peut apprécie le virage marqué vers la fantasy dont Stephen King nous gratifie, une partie du lectorat pourrait se retrouver déconcertée par le contraste avec cette première moitié plus réaliste et psychologiquement intense. L’ambiance oppressante se dissipe peu à peu pour laisser place à une atmosphère plus fantastique, plus grand-guignol aussi, qui surprend nettement moins malgré le recours aux contes.

Une des forces du roman est indéniablement la plume de Stephen King et son pouvoir d’immersion. Qu’il s’agisse de décrire une rue mal famée ou de nous faire éprouver un sentiment de terreur dans les moments les plus intimes, l’auteur excelle dans la création d’images. Sa capacité à captiver est toujours bien présente, même lorsque les éléments de l’intrigue peuvent sembler déroutants ou moins convaincants.

Tout bien considéré, ce Conte de fées s’avère un roman à double tranchant. Néanmoins, l’écriture de Stephen King reste une constante fiable de bout en bout et contribue à nous offrir une lecture globalement satisfaisante, quand bien même ne hissera-t-on pas ce roman parmi ses réussites majeures.

