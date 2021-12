Le Dit des Cigales

Tome 2 du cycle : Le Grimoire d'Elfie

ISBN : 978-238233005-0

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Audrey Alwett

Auteur/Autrice : Christophe Arleston

Dessin : Ludvin Mini

Elfie et ses deux sœurs, Louette et Magda, arrivent avec leur bus-librairie à Gonerbes, un village de Provence écrasé par le soleil. Elles y rendent visite à Alistair Kinloch, un écrivain autrefois ami de leur mère. Mais Alistair ne parvient plus à écrire. Sa machine à écrire a été volée et son inspiration avec. Dans cette bourgade où ne manquent pas les fortes personnalités, Elfie enquête. Qui en veut à Alistair ? Et pourquoi ? Grace à son grimoire qu'elle doit recharger d'histoires, Elfie va pouvoir compter sur l'aide de la magie… Une aventure touchante qui plonge les trois sœurs dans le souvenir de leur mère, Mélusine.

Critique

Par terriblius, le 08/12/2021

L’air de la Provence est-il moins rafraîchissant que celui de la Bretagne ? À la lecture de ce deuxième tome des aventures d’Elfie, nous serions tenté de répondre par un petit oui. Petit car si la recette de cette suite nous a semblé un poil moins savoureuse, l’ensemble reste plus que recommandable.

On retrouve les ingrédients qui ont fait le charme du premier volume, à savoir trois sœurs orphelines qui explorent la France au volant d’un bus londonien transformé en librairie. Et Elfie, la benjamine, possède un grimoire magique hérité de sa maman qui rend vivant ses pliages une fois qu’elle a assez écrit d’histoires dedans. Cette fois, ce sont trois souris qui se réveillent et en feront voir de toutes les couleurs à notre héroïne, apportant un peu plus de dynamisme à l’ensemble, toujours magnifié par les dessins chatoyants et soignés de Mini Ludvin.

L’intrigue nous entraîne en Provence à la rencontre d’Alistair Kinloch, un écrivain autrefois proche de Mélusine, la maman des trois filles. Depuis quelques temps, celui-ci subit menaces et son inspiration s’est envolée en même temps que sa machine à écrire, offerte par Mélusine. Sa recherche va être l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le passé d’Elfie et de ses sœurs. Commérages, conflits de voisinage, le climat est encore une fois assez lourd dans le petit village de l’écrivain et il faudra toute la ténacité de nos héroïnes pour résoudre ce mystère.

Mais alors, que manque-t-il à ce deuxième tome pour égaler son prédécesseur ? Logiquement, il ne profite plus de l’aspect découverte qui nous avait enchanté dans le premier. Nous retrouvons un chemin très similaire au premier avec une enquête assez classique. Mais c’est surtout dans les thèmes abordés que l’on ressent une petite pointe de déception. S’ils sont toujours traités de belle manière, ils nous semblent moins forts, moins proches des préoccupations d’ados auxquels est destiné cet album qui demeure très agréable quoiqu’un peu moins surprenant.