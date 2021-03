Le top 10 2020 de la rédaction d’Elbakin.net

Par Izareyael, le dimanche 21 février 2021 à 13:30:00

2020 a été une année compliquée, on ne peut dire le contraire !

Maladie, confinement, crises, fermeture des librairies et des cinémas, reports des parutions, festivals annulés, rassemblements interdits… Difficile d'entretenir et de partager notre culture fantasy dans ces conditions. Et pourtant, vous avez pu le constater dans les sélections des rédacteurs déjà publiées, nous avons tout de même trouvé de quoi nous réjouir. Les jeux vidéos, les séries, mais aussi les livres, films, jeux de plateau, étaient au rendez-vous cette année encore !

Dans ce contexte difficile, la fantasy nous offre encore plus de liberté qu'habituellement. On échappe à notre monde en en visitant un autre, on voyage quand les voyages sont impossibles, on revoit de vieux amis de fiction quand les rencontres réelles deviennent compliquées. Enfermés chez nous, c'est notre vie intérieure que nous enrichissons…

Comme toujours depuis maintenant 20 ans, chez Elbakin.net, nous nous efforçons de mettre en valeur des œuvres de qualité. Nous conseillons les titres qui nous ont touchés, amusés, distraits, fait réfléchir. Du pur divertissement bien ficelé à l'œuvre qui vous retourne la vie, nous essayons d'en proposer pour tous les goûts et toutes les humeurs. Le top 10 de la rédaction est chaque année le reflet de cette volonté et de cette exigence. Rappelons aussi que le Top 10 est différent du prix Elbakin.net (dans son fonctionnement comme dans sa période d'éligibilité), prix qui par exemple cette année a couronné Un long voyage ou Thornhill. Pour être éligible à la première place du top 10 de la rédaction, il fallait aussi être arrivé n°1 de l'un des classements, précisons-le.

Un grand merci à toutes les participantes et tous les participants de cette année.

Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce nouveau format avec publications échelonnée et commentaires !

Sans plus attendre, retrouvez ci-dessous nos 10 parutions préférées de 2020 !

Vous pourrez ensuite revoir dans les pages suivantes le détail des sélections de chaque membre de la rédaction, avec leurs commentaires.



La sélection de la rédaction

Djinn City – Saad Z. Hossain, traduction de Jean-François Le Ruyet (éditions Agullo) - roman

Une œuvre qui m'a totalement déroutée et arraché de nombreux sourires. (Renardeau)



La Piste des cendres - Emmanuel Chastellière (éditions Critic) - roman

Une leçon captivante sur comment une quête “intime” d’identité peut bouleverser un monde de la même manière qu’un monde et une terre peuvent bouleverser ce que l’on est et ce que l’on a un jour été. (Nephtys)



Saison 1 de Dorohedoro - Studio Mappa (Netflix) – série télévisée

Cet anime, c'est un peu le coup de pied dans la figure que vous prenez sans vous rendre compte de quoi que ce soit. L'originalité à nulle autre pareille, un univers absolument unique. (Guigz)



Kra. Dar Duchesne dans les ruines de l’Ymr - John Crowley, traduction de Patrick Couton (éditions L’Atalante) – roman

(...) un grand et beau roman sous toutes les coutures. John Crowley conte comme il respire, à tel point que Dar Duchesne semble juché sur notre épaule tout du long. Kra est un tour de force littéraire empreint d’aventures et de spiritualité, une promesse décuplée ! (Tzeentch)



Hades – Supergiant Games – jeu vidéo

Avec sa direction artistique soignée et sa mécanique de jeu addictive, Hades m’a fait perdre pas mal d’heures cette année, pour mon plus grand plaisir. (Augure)



Le Baron - Jean-Luc Masbou (éditions Delcourt) – BD

Cette nouvelle adaptation du baron de Münchhausen, toujours aussi délirante, est une vraie réussite qui offrira un bon moment de lecture pour les grands comme pour les petits qui acceptent de suspendre temporairement leur incrédulité de lecteur. (Belgarion)



Malamander , tome 1 des Chroniques de Sinistre-sur-Mer - Thomas Taylor, traduction d'Amélie Sarn (éditions du Seuil « Jeunesse ») - roman

Une histoire qui tient la route, avec quelques rebondissements bienvenus. Une galerie de personnages haute en couleur et qui sait trouver le juste milieu. Une ambiance parfaitement bien retranscrite ! Il est possible de cocher toutes les cases avec Malamander. (Aerendhyl)



Les Flots sombres - Thibaud Latil-Nicolas (éditions Mnémos) - roman

Les Flots sombres est un roman (...) prenant du début à la fin, sans laisser au lecteur la possibilité de sortir de ce récit étoffé et maîtrisé. Une grande réussite. (Aerendhyl)



L'Héritage de l'Empire , tome 4 des Dieux sauvages - Lionel Davoust (éditions Critic) – roman

Ce tome 4 (…) maintient le haut niveau de qualité de la série en conservant les points forts du cycle. (Belgarion)



Chasse Royale IV (Curée chaude) , tome 3 de Rois du monde - Jean Philippe Jaworski (éditions Les Moutons électriques) - roman

Ce pan du récit haut en couleur souligne d’autant plus le talent de l’auteur, tant dans la narration que dans la description du monde. Chasse royale consacre les Rois du monde comme une œuvre épique et ambitieuse, qui est sans doute en passe de devenir un classique. (Belgarion)

