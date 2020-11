ISBN : 978-241300529-2

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Jean-Luc Masbou

A l'automne de sa vie, le Baron de Münchhausen se retrouve confronté au livre fraîchement publié qui raconte ses aventures. Un livre qui, certes, lui amène une popularité et une certaine notoriété bien au-delà de la région où il réside mais qui le confronte à la mort en faisant de lui un héros de papier et non plus un conteur !

Notre baron se décide à rétablir la vérité, et quelle vérité !

Critique

Par Belgarion, le 09/11/2020

Les aventures abracadabrantesques du baron de Münchhausen ont été reprises un nombre incalculable de fois depuis la première publication compilée et écrite par Rudolf Erich Raspe en 1785. Déclinées sur tous les supports, ces histoires fourmillant d’hyperboles sont rentrées dans l’imaginaire collectif et constituent une bonne représentation d’une part de la littérature allemande de l’époque.

C’est pourquoi adapter une nouvelle fois le Baron en bande dessinée représentait un risque pour Jean-Luc Masbou, qui se devait d’éviter les redites et la copie pour mettre en oeuvre sa propre vision des aventures du Baron de Münchhausen. Pour couper court à tout suspense, le résultat du Baron s’avère excellent.

Masbou nous avait déjà habitué à une truculente excellence en illustrant la série anthropomorphique De Cape et de Crocs, et force est de constater que son talent est toujours aussi vif. Avec les traits expressifs et précis qui le caractérisent, il nous offre une histoire maîtrisée, à la fois humoristique et pleine de nostalgie. Il parvient également dés le début à capter l’attention du lecteur en dépit de quelques passages moins rythmés.

Dans sa recherche d’originalité pour exprimer sa propre version du Baron, Jean-Luc Masbou se remet en cause en changeant de style graphique en fonction du cadre des histoires : des gravures russes pour certaines, un spectacle de marionnettes pour d’autres, ou encore un effet “toile de Jouy” pour les récits de chasse. L’ensemble aurait pu sembler disparate, mais il n’en est rien.

Enfin, le contenant s’avère être à l’aune du contenu avec un bel objet en dos toilé agrémenté de croquis à la fin.

Cette nouvelle adaptation du baron de Münchhausen, toujours aussi délirante, est une vraie réussite qui offrira un bon moment de lecture pour les grands comme pour les petits qui acceptent de suspendre temporairement leur incrédulité de lecteur.

9.0/ 10

