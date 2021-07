Elbakin.net : que lire cet été 2021

Par Glaurung, le mardi 13 juillet 2021 à 10:00:00

Voici enfin venu le temps (on l'espère en tout cas !) du soleil, de la plage, de la montagne, des voyages, bref des vacances !

Que vous puissiez ou non voyager cet été dans ce contexte encore trouble, vous allez sans doute avoir des envies de lecture ! C'est pourquoi l'équipe d'Elbakin.net vous a concocté une petite sélection des derniers mois écoulés, en retenant tout simplement les ouvrages ayant été les mieux notées selon nos différents chroniqueurs. Découvrez donc ci-dessous nos 16 propositions, réparties en deux catégories (Grand Format/Inédit et Poche/BD). Évidemment, il n'est pas question d'une liste exhaustive - car il y a forcément des sorties qui nous ont échappées et qui n'ont donc pas (encore) été critiquées sur le site - mais de suggestions issues de lectures qui ont particulièrement plues à nos chroniqueurs.

Bonnes découvertes estivales à toutes et tous !

Que lire en Grand format ?

Célestopol 1922 - Emmanuel Chastellière



"Finalement, nous avons là un recueil de nouvelles solide et travaillé qui ose également le mélange des genres et l’étrangeté, et agrémenté de bien d’autres menus détails pour renforcer l’immersion. Une fois le livre refermé, beaucoup d’histoires du recueil pourront rester en mémoire de même que les personnages qui en parsèment les pages."

