Le Mystère du tramway hanté

Titre VO : The Haunting of Tram Car

ISBN : 979-103600082-9

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Clark, P. Djèlí

Traduction : Montier, Mathilde

979-103600082-9AucuneClark, P. DjèlíMontier, Mathilde Égypte, 1912.

Après L’Étrange Affaire du djinn du Caire, nous revoici en compagnie des agents du ministère de l’Alchimie, des Enchantements et des Entités surnaturelles, aux prises cette fois avec un spectre mystérieux qui a élu domicile dans un tramway du service public.T

andis que dans les rues du Caire les suffragettes revendiquent haut et fort le droit de vote, l’agent Hamed Nasr et son nouveau partenaire l’agent Onsi Youssef devront délaisser les méthodes conventionnelles et faire appel à des consultantes inattendues (ainsi qu’à une automate hors du commun) pour comprendre la nature du dangereux squatteur de la voiture 015 et pour le conjurer.

Critique

Par Gillossen, le 18/06/2021

Après Le Tambour du Dieu Noir, on retrouve Clark, avec cette fois une histoire de tramway hanté au Caire.

Dès les premières pages, pour ne pas dire même les premières lignes, on se retrouve plongé dans cette ville au cœur du début 20e, dans un monde qui a connu le retour ou disons l’arrivée de la magie. Avec soin et maîtrise, l’auteur multiplie les descriptions et les anecdotes locales, toujours bien intégrées au récit proprement dit, même si parfois un poil longuettes. Disons qu’il est tout de suite plus facile de brosser le portrait d’une ville ou d’une époque en prenant son temps de la sorte !

Mais l’histoire elle-même, portée par des personnages hauts en couleur, se suit avec un grand plaisir, qui ne faiblit d’ailleurs jamais en cours de route. On se délecte même, on peut le dire, de cette novella en apparence old school (avec son épais mystère à l’origine d’une enquête) mais tout à fait moderne par ailleurs, dans son ton et son propos, à l’image de dialogues percutants.

A vrai dire, le format novella et son côté accessible font de cette lecture quelque chose de très facile à recommander. Clairement, pour peu que les lecteurs répondent présents, c’est une stratégie particulièrement bien vue pour faire connaître un univers et ne rebuter personne question longueur.

Récit au premier regard classique modernisé, efficace et enlevé, Le Mystère du tramway hanté se révèle tout aussi plaisant que le premier volume proposé récemment par L’Atalante. L’auteur semble avoir trouvé là une formule qui marche avec une tenue impeccable, un constat qui pouvait être considéré comme d’ores et déjà acquis après lecture de ses précédents écrits et qui se voit ici conforté.

Bref, sans grande surprise pour le coup côté “verdict”, on vous recommande une fois de plus de vous pencher dessus.

8.0/ 10

Discuter de Le Mystère du tramway hanté sur le forum.