Morgane Pendragon

ISBN : 978-222647969-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Jean-Laurent Del Socorro

Ile de Bretagne.

Depuis la mort d’Uther Pendragon, souverain du royaume de Logres, aucun n’héritier n’est monté sur le trône. Pour cela, il faudrait réussir à extraire l’épée du défunt monarque, enchâssée dans la pierre. A l’aube de ce nouveau siècle, les prophètes en sont pourtant persuadés : un nouveau roi va naître.

Le puissant Merlin a la certitude qu’il s’agit de son protégé, le jeune Arthur, mais c’est Morgane, la fille cachée d’Uther, qui s’empare de l’épée. Réussira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues et aux trahisons, et à s’imposer comme une souveraine légitime ? La légende morganienne ne fait que commencer.

Critique

Par Gilthanas, le 17/01/2023

Réécrire le mythe arthurien d’un point de vue féminin n’est pas une nouveauté. En son temps, Marion Zimmer Bradley s’y était essayé avec Les Brumes d’Avalon, dont l’inspiration pour l’auteur français est indéniable. Mais attention ! Nous n’avons pas à faire ici à une simple resucée du roman de l’autrice américaine. Si certaines thématiques sont bien entendu communes (en même temps, les auteurs s’inspirant du cycle arthurien, rien de plus normal), Jean-Laurent Del Socorro nous livre sa vision de la légende arthurienne, revue et féminisée.

Oh, il est certain que cela renforcera les esprits chagrins qui trouvent que la fantasy actuelle est trop progressiste, qu’elle ne respecte plus rien, blablabla. En toute honnêteté, j’étais moi-même sceptique quand on m’a proposé de faire la chronique de ce roman. C’est cependant en gardant à l’esprit la réussite qu’est le Boudicca de l’auteur que je me suis lancé dans la lecture de cette légende morganienne…

L’idée de base est simple : Arthur n’a pas réussi à retirer l’épée d’Uther Pendragon du gisant dans laquelle elle est enchâssée. Cet honneur revient à Morgane, fille légitime du dernier Roi de Logres. S’en suit alors une suite d’événements visant à unifier le royaume breton sous sa bannière éclairée, et notamment la création de la célèbre Table Ronde. Mais c’est sans compter les trahisons, le Christianisme naissant, le retour de la faërie, et les relations mouvementées entre les héros. En se réappropriant le mythe, Jean-Laurent Del Socorro nous livre une histoire en effet mouvementée, des personnages attachants (ah Arcade…) aux origines et destins revus dans le but de former un tout cohérent et prenant. Certains remarqueront que tous les codes actuels (homosexualité, relations libres, femmes fortes qui éclipsent les hommes) sont là. J’avoue moi-même avoir eu du mal avec le terme « Messoeur » employé par l’auteur pour définir une chevalière. Mais la force du récit, c’est justement d’être plus qu’un plaidoyer enrobé dans un histoire de fantasy. Bien plus. Tellement plus.

On a envie de croire à cette histoire, tant la connaissance qu’en a l’auteur transpire à travers ses lignes. Personne n’en foncièrement bon ou mauvais dans cette histoire. Même les Chrétiens, souvent érigés en épouvantails par certains auteurs, sont ici nuancés. Le rôle joué par la faërie dans le ré-enchantement de la Bretagne (et de nos esprits) permet l’introduction de personnage parfois moins connus des légendes bretonnes, et donne une autre dimension au récit, qui navigue, telle la barque du Roi-Pêcheur, entre réalité et songe. Les quelques 350 pages du roman s’avalent d’une traite, et se vivent comme un rêve brumeux dont on ne souhaite pas se réveiller. Ce roman est la preuve que l’on peut faire de la fantasy épique, classique même, avec les codes et les attentes d’aujourd’hui.

On aurait aimé continuer à suivre Morgane, Arthur, Guenièvre, Arcade, Lancelot et les autres membres de la Table Ronde dans cette vision de la légende arthurienne, tant l’auteur nous livre ici un récit formidable, qui s’annonce déjà comme l’une des sorties majeures de la fantasy française cette année.

