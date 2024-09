Titre VO : Witches Abroad

Tome 12 du cycle : Les Annales du Disque-Monde

ISBN : 978-284172094-1

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Terry Pratchett

978-284172094-1AucuneTerry Pratchett Une mission de tout repos pour trois sorcières de haut vol (Air Balai) : empêcher les épousailles d’une servante et d’un prince. Pas de quoi impressionner Mémé Ciredutemps, Nounou Ogg et Magrat Goussedail. Oui, mais : ça se passe à l’étranger (beurk!), dans la cité lointaine de Genua. Que faire d’une baguette magique de seconde main qui ne sait que transformer les choses en citrouilles ? Comment s’opposer au pouvoir irrésistible des contes quand ils sont manipulés par la redoutable bonne fée Lilith ? N’est-ce pas le merveilleux destin d’une servante que d’épouser le prince ? Comme celui des mères-grands de se faire dévorer par le loup ? Tel n’est pourtant pas l’avis de Madame Gogol, la sorcière vaudou des marais de Genua. “Enco an piti zassiette di gombo, ma chè ?

Critique

Par K, le 24/06/2024

Douzième livre des Annales du Disque-Monde et deuxième roman du cycle des sorcières de Lancre, Mécomptes de fées voit donc, trois ans après la parution de Trois Soeurcières le retour de Mémé Ciredutemps, Nounou Ogg et Magrat Goussedail.

Cette dernière, nouvellement promue marraine-fée, entraîne malgré elle ses deux aînées vers des terres étrangères -donnant ainsi lieu à d’improbables cartes postales- pour arrêter un conte et ainsi empêcher le mariage d’une servante et d’un prince. Les contes de fées sont en effet à l’honneur dans cet opus, du petit chaperon rouge à la belle au bois dormant en passant par Cendrillon.

Ces récits y sont certes parodiés mais surtout évoqués d’une façon dérangeante, outils dans les mains d’un antagoniste parmi les plus inquiétants et réussi des Annales. Si cette « bonne fée » pour le moins redoutable est un des atouts du livre, celui-ci se vaut également le détour pour son cadre original.

Pratchett a en effet choisi d’établir toute la seconde partie de l’intrigue à Genua, parodie de Nouvelle-Orléans où vaudou, marécage et poulet gombo forment un contre-pouvoir bien trouvé dans cette ville de contes de fées malsaine et tout sauf idéale.

Autre point fort du roman, les relations entre les trois sorcières aux personnalités si différentes sont clairement développées par rapport aux autres volumes du cycle. Mémé Ciredutemps, particulièrement mise en lumière dans certains passages, notamment un certain dialogue en fin d’ouvrage, y gagne en complexité, devenant progressivement une des figures les plus intéressantes des Annales.

Drôle, caustique, parfois touchant, Mécomptes de fées s’avère donc être une réussite qui plaira sans nul doute aux amateurs de Trois Soeurcières.

