ISBN : 978-220718350-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Jean-Philippe Jaworski

Azurée Capitolina s'est récemment emparée du conseil de Régence en s'appuyant sur l'exaspération populaire contre la corruption des élites.

À son service, le conseiller Praetor est chargé de la politique d’épuration dans le royaume. Il applique les nouvelles lois de restauration de l’ordre et de purification ethnique avec un zèle et une efficacité - redoutables. Spoliations, interrogatoires musclés, pendaisons arbitraires, intimidations… son quotidien le satisfait pleinement, convaincu qu’il est d’être dans son bon droit et d’œuvrer pour le bien commun. Et si les honneurs venaient le récompenser, ce ne serait que justice.

Mais est-il pour autant à l’abri d’un inattendu revers de fortune ? Ce pouvoir dont il est le bras armé ne risque-t-il pas de mordre – voire dévorer – la main qui le sert ?

Critique

Par K, le 12/07/2024

La dernière nouvelle de Jean-Philippe Jaworski, Les Fauteurs d’ordre, ne peut être séparée du contexte de sa parution, ayant été écrite en 2024 suite à des élections ayant une nouvelle fois vue la progression d’un parti nationaliste d’extrême droite, conservateur, et ayant quelques difficultés avec les droits humains.

L’auteur prend donc ici la plume avec la volonté assumée de faire passer un message, message clairement mis en avant dans plusieurs librairies spécialisées avant les législatives ce qui témoigne de la rapidité de réaction de la chaîne du livre, aussi bien dans l’édition que dans la diffusion.

Cette nouvelle suit donc les pas du conseiller Hiero Praetor, homme de police, exécuteur des basses œuvres d’un Etat n’étant guère de droit, bras armé d’un régime autoritaire traquant opposants et indésirables. Intimidation, arrestations arbitraires, contrôle des écrits – une attention toute particulière est portée aux gens de plume – nulle surprise ici quant aux moyens employés et décrits.

L’ensemble, demeure, comme à l’habitude avec l’auteur, bien écrit et ciselé mais s’avère ici sans surprise notable, la chute se révélant malgré tout attendue (Pouvait-on cela dit en imaginer une autre dans cette logique ?). La démarche ne persuadera ou convaincra sans doute que ceux partageant déjà les craintes et opinions de Jean-Philippe Jaworski. En cela, elle semblera à certains vaine, d’autant que nombre de classiques ont évoqué, avec grand talent déjà, ces problématiques.

Mais peut-on reprocher à un auteur de faire sa part en criant à la venue du crépuscule ?

