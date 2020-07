Je m'habillerai de nuit

Titre VO : I Shall Wear Midnight

Tome 5 du cycle : Un Roman du Disque-Monde

ISBN : 978-284172541-0

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Terry Pratchett

978-284172541-0AucuneTerry Pratchett Rude existence que celle d’une sorcière de seize ans dans le Causse. Outre le quotidien d’une infirmière doublée d’une assistante sociale, il faut aussi gérer les crises qui fermentent et la mort prochaine du vieux baron.

Guère de magie là-dedans, guère de sommeil non plus.

Alors, si quelque part une pelote inextricable de malveillance et de frustration s’est réveillée pour inciter à la haine des sorcières et à leur destruction, voilà Tiphaine Patraque soudain démunie…

« J’ai la trouye pou la ch’tite michante sorcieure jaeyante »

Il reste les Nac Mac Feegle, me direz-vous, toujours prêts à la bataille. Mais si eux-mêmes se mettent à douter…

Critique

Par Gillossen, le 11/05/2011

Ce nouveau volume des aventures de l’attachante et agaçante Tiphaine Patraque nous permet de la retrouver en proie à de nouveaux problèmes, évidemment, avec un petit tour à Ankh-Morpok en vue.

Deux ingrédients sont toujours au rendez-vous avec Terry Pratchett, peu importe les romans : le plaisir de lecture et la créativité. C’est encore une fois le cas ici. Et si l’on retrouve des figures bien connues des habitués des Annales du Disque-Monde , les nouvelles têtes sont également au rendez-vous, et, surtout, à la hauteur de ce que l’on peut attendre des personnages hauts en couleur mais également profonds croqués par l’auteur depuis plusieurs décennies maintenant. Ce seul aspect a déjà de quoi forcer le respect.

Et pourtant, ce n’est évidemment pas tout : Pratchett nous propose comme à son habitude une véritable intrigue, parfois grave, parfois sombre, voire très sombre, mais toujours avec une certaine légèreté malgré tout pour soulager quelque peu le lecteur. On se plait au passage à envier celles et ceux qui ont grandi avec et accompagné les aventures de Tiphaine. En quatre tomes, voilà un personnage qui a su véritablement évoluer, acquérant en grandissant une belle intensité.

Et si ce roman peut être estampillé Jeunesse, à juste titre d’ailleurs, il n’en demeure pas moins que l’auteur n’hésite pas à s’adresser à ce public sans l’infantiliser pour autant, le mettant au contraire en face des réalités du monde. La mort elle-même plane souvent au-dessus de la tête des personnages dans cette histoire… Eh oui, un roman de fantasy peut aussi proposer ce genre de choses et les traiter avec doigté.

Si l’on devait citer un réel point négatif, ou peut-être plutôt un regret, ce serait peut-être les débuts chaotiques du roman et son rythme changeant, parfois un peu trop indolent. Mais comme l’on peut également souligner une fois de plus la qualité de la traduction de Patrick Couton, sans doute particulièrement sollicité par certains passages, pas de quoi rougir, au contraire.

Une vraie réussite, une de plus !

7.5/ 10

