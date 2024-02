Titre VO : Mort

Tome 4 du cycle : Les Annales du Disque-Monde

ISBN : 978-290515890-1

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Terry Pratchett

978-290515890-1AucuneTerry Pratchett Morty traverse les champs en courant ; il mouline des bras et s’égosille comme un beau diable. Non. Même ça, même effrayer les oiseaux pillards, il n’est pas fichu de s’en tirer proprement. Son père, au désespoir, l’observe depuis le muret de pierres. “Il manque pas de coeur, fait-il à l’oncle Hamesh. - Ah, dame, c’est le reste qu’il a pas.” Et pourtant un destin hors du commun attend Mortimer. Car à la foire à l’embauche, LA MORT l’emporte sur son cheval Bigadin. Il faut dire que LA MORT a décidé de faire la vie ; et l’assistance d’un commis dans son labeur quotidien lui permettrait des loisirs. Mais… est-ce bien raisonnable ? Avec, comme toujours, un scénario qui décoiffe, une distribution prestigieuse et, peut-être, peut-être, une exceptionnelle apparition de l’illustre Rincevent.

Critique

Par K, le 12/02/2024

Quatrième roman des annales du Disque-monde et premier succès de la série, Mortimer est également le premier roman consacré à la Mort, personnalité anthropomorphique emblématique du cycle apparue dans les précédents ouvrages. Désireux de consacrer plus de temps à la vie et de s’accorder quelque loisir, celui-ci -la Mort est ici de sexe masculin- prend en apprentissage Mortimer, dit Morty, adolescent dégingandé et maladroit. Le jeune homme, personnage principal de l’ouvrage, se retrouve vite confronté aux difficultés et cas de conscience -telle l’absence de justice- inhérents à sa future fonction ce qui va entraîner un certain nombre de difficultés et d’imprévus dans les plans établis par son employeur. Les échanges avec ce dernier, servis par une traduction de qualité de Patrick Couton, s’avèrent particulièrement savoureux et fournissent d’ailleurs une grande partie du sel du roman. La Mort s’avère ainsi une figure sortant du lot, plus riche et intéressante que les autres personnages et rendue attachante par ses désirs d’ailleurs. Point fort du récit, offrant quelques scènes touchantes et répliques percutantes, il en souligne également la faiblesse : le principal protagoniste paraissant bien falot et insignifiant en comparaison. Mortimer est ainsi un bon cran en dessous des autres récits consacrés à la Mort. L’ensemble, d’environ 300 pages, se lit toutefois aisément et constitue, de tous les premiers livres du cycle, la meilleure porte d’entrée.

