Titre VO : The Collectors

ISBN : 978-207521614-2

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Philip Pullman

Traduction : Esch, Jean

978-207521614-2JeunessePhilip PullmanEsch, Jean Par une froide soirée d’hiver, à université d’Oxford, le professeur Horley et son étrange invité, Grinstead, s’entretiennent au coin du feu.

Au cœur de leur discussion: le portrait d’une magnifique jeune femme et une terrifante statuette de singe. Des œuvres mystérieuses qui semblent surveiller les deux hommes…

Par Gillossen, le 15/11/2024

Ah, Les collectionneurs… On parlait déjà de ce texte il y a 10 ans sur Elbakin.net, à l’annonce de sa sortie en tant que livre audio uniquement à l’époque !

Ce récit court s’éloigne de toute forme épique pour nous plonger dans une ambiance gothique et feutrée. L’histoire se déroule à Oxford, dans un cadre qui évoque immédiatement le mystère, avec une touche de fantasy qui fait tout le charme de l’univers de Pullman.

Le point de départ est une conversation entre deux collectionneurs d’art, autour de deux objets intrigants : un tableau et une sculpture qui semblent être connectés d’une manière surnaturelle. L’un des objets représente une jeune femme (sans doute une version plus jeune de Mrs. Coulter), et l’autre, un étrange singe doré.

Dès le début, l’atmosphère est lourde de secrets. Pullman excelle à créer cette tension latente, où chaque détail semble peser dans la balance aux yeux des lecteurs, et de ses personnages.

On goûtera particulièrement la capacité de l’auteur à distiller une aura de malaise sans avoir besoin d’en dire trop. L’histoire, brève donc, est imprégnée d’une étrangeté subtile, comme pour nous faire glisser par petites touches dans une réalité décalée. On retrouve cette ambiance propre aux récits gothiques : une fascination pour les objets mystérieux et une obsession palpable chez les personnages, qui, bien que peu nombreux, sont finement esquissés.

Ce n’est pas une histoire à grand spectacle, mais une parenthèse qui enrichit l’univers de À la croisée des mondes en ajoutant une touche de noirceur. Une parenthèse qui laisse une impression durable, surtout grâce à son atmosphère soigneusement construite. Pour les amateurs de Pullman, c’est toujours un régal et difficile de bouder son plaisir.

Une lecture parfaite pour une soirée de décembre, avec juste assez de lumière dans la pièce pour entrevoir les ombres inquiétantes se lever à l’orée des mots de l’auteur.